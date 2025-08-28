La reciente liberación de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', el primo de Jefferson Farfán, ha generado una ola de reacciones en el entorno mediático. Martínez, quien permaneció en prisión preventiva por casi un año tras ser acusado de violencia sexual, recuperó su libertad luego de que el Poder Judicial dictara su excarcelación en primera instancia. La noticia fue confirmada por diversos medios y, luego de ello, no pasó desapercibida la supuesta postura del exseleccionado nacional y su entorno.

Tilsa Lozano, conductora del programa 'La noche habla', reveló en vivo que Farfán no habría recibido con tranquilidad la decisión judicial. "Está totalmente desencajado, consternado", afirmó, tras asegurar que tuvo contacto directo con Jefferson. La modelo también deslizó que se estaría preparando una apelación, según fuentes cercanas al expelotero.

Jefferson Farfán no estaría conforme con la liberación de 'Cri Cri', según Tilsa Lozano

En la última edición de 'La noche habla', Tilsa reveló que días antes se había comunicado con Farfán tras recibir información sobre la posible liberación de 'Cri Cri'. Según contó, el exfutbolista le confirmó la noticia, pero prefirió mantenerse al margen. "Es un tema sumamente delicado, lo traté con pinzas. Le mandé un mensaje y le pregunté si esa información que había llegado a mí era verdad. Efectivamente, lo confirmó y me dijo que sí, que no quería hablar del tema, pero que era una noticia que ya se venía escuchando. Obviamente, a él sus abogados ya le habían informado", aseguró.

La 'Colita' aseguró que contactó nuevamente a Farfán tras hacerse pública la excarcelación de Cristian Martínez Guadalupe, y que su reacción fue de profunda incomodidad. "Hoy le volví a escribir. Está totalmente desencajado, consternado. No puede creer la resolución de esto; es un tema muy delicado", afirmó.

Buscarían apelar decisión judicial tras liberación de 'Cri Cri', según Tilsa Lozano

Pero las revelaciones de Tilsa Lozano no quedaron ahí. La conductora también afirmó que personas muy cercanas a Farfán le confirmaron que apelarían la decisión judicial. "Se sabe que siempre se resguarda a la víctima en estos casos, pero tengo entendido por muy buenas fuentes, por personas muy cercanas a Jefferson, que van a apelar", dijo durante la emisión de 'La noche habla'.

La 'Colita' reafirmó sus palabras y aseguró que la familia de Jefferson también está consternada. "Sé que han mostrado como pruebas videos de adentro de la casa, ha habido también testigos que él ha testificado. No quiero mencionar muchos detalles, es un tema muy delicado, pero la familia más cercana está bastante consternada con esta decisión. Tengo entendido que esto no se va a quedar así y van a apelar", dijo. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del entorno legal del exfutbolista.

'Cri Cri' recupera su libertad y se pronuncia brevemente

Tras abandonar el penal el miércoles 27 de agosto, Cristian Martínez Guadalupe ofreció breves declaraciones a la prensa. "Soy inocente, sí. Ahora voy a descansar un poco, estar con mi familia y, en su momento, voy a declarar", expresó ante los medios que lo esperaban a las afueras del recinto penitenciario.

La acusación contra Martínez se remonta a mediados de 2024, cuando fue denunciado por presuntamente haber cometido agresión sexual en agravio de una joven durante una fiesta en la casa de Jefferson Farfán, ubicada en La Planicie. Desde entonces, permaneció bajo prisión preventiva mientras se desarrollaban las investigaciones. Aunque la resolución judicial ha sido emitida, el caso aún no ha concluido, y la posibilidad de una apelación sigue latente.