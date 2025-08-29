'Prima' de Josimar impacta al exponer prueba de embarazo en medio de reconciliación con María Fe Saldaña

Josimar vuelve a estar en el ojo público tras una polémica publicación de Verónica González, la mujer venezolana que fue ampayada con el cantante y presentada como su ‘prima’. Ella encendió las alarmas al mostrar una prueba de embarazo positiva y compartir un mensaje que generó preocupación. "La única diferencia entre tú y yo es que yo puedo sola", se lee en una parte del comunicado.

La situación tomó mayor fuerza luego del inesperado regalo que Josimar hizo a María Fe Saldaña, confirmando así su reconciliación tras la infidelidad del salsero en Europa. A esto se suman la difusión de audios, mensajes y los cruces entre Verónica y el cantante, quienes fueron vistos juntos en discotecas y hoteles durante aquel polémico episodio.

Comunicado de la 'Prima' de Josimar

Verónica González sorprendió en sus historias de Instagram al publicar la foto de un test de embarazo positivo acompañado de una canción de Josimar, seguido de una fuerte indirecta que muchos consideran dirigida al cantante. "La única diferencia entre tú y yo es que yo puedo sola. No necesito que nadie me mantenga", escribió Verónica. Estas publicaciones generan gran impacto tras los recientes cruces en programas de televisión y redes sociales, además de la reconciliación de Josimar Fidel con su pareja María Fe Saldaña.

Regalo de Josimar a María Fe Saldaña por reconciliación

Josimar y María Fe Saldaña han vuelto a mostrarse juntos en redes sociales, esta vez en un ambiente familiar. El cantante compartió imágenes desde el Chase Stadium, en Florida, donde asistió a un partido de fútbol acompañado de Saldaña y otros de sus familiares. “Con su familia”, expresó el salsero en las grabaciones, donde también se le vio al lado de la madre de sus hijos.

En entrevistas pasadas, el salsero aseguró que no tuvo ningún tipo de relación con quien presentó como su 'prima'. Sin embargo, Verónica González, la mujer con la que fue ampayado en España, expuso audios y chats con el cantante, revelando que le habría sido infiel a María Fe Saldaña. “No me ha dicho nada. A mí no me ha hecho daño; le ha hecho daño a su esposa, a su ex. Es muy mentiroso y la mentira siempre sale”, afirmó.