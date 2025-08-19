HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Espectáculos

Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

Tras el escándalo en Europa, Josimar reapareció con María Fe Saldaña mostrando una aparente reconciliación. Sin embargo, su supuesta 'prima' lo desmintió, lo acusó de narcisista y advirtió con enviarle una carta notarial.

Josimar Fidel reaparece junto a María Fe Saldaña en medio de la controversia generada por su supuesta 'prima', quien lo desmintió públicamente y anunció acciones legales.
Josimar Fidel reaparece junto a María Fe Saldaña en medio de la controversia generada por su supuesta 'prima', quien lo desmintió públicamente y anunció acciones legales. | Foto: Composición LR/ Instagram

El cantante Josimar Fidel vuelve a ser protagonista de la polémica en la farándula local. El salsero, que hace unas semanas fue captado de la mano con una mujer en Europa durante su gira, vuelve a generar controversia al reaparecer junto a María Fe Saldaña, la madre de su hijo. El detalle es que, en aquel entonces, mientras él viajaba y se presentaba en distintos escenarios, su pareja permanecía en el Perú cuidando a su pequeño bebé. Las imágenes del cantante paseando con otra mujer rápidamente se viralizaron, lo que encendió las críticas y dejó en duda la estabilidad de su relación.

En su defensa, Josimar aseguró que la joven con la que fue visto era su 'prima', una explicación que, lejos de apagar el escándalo, abrió un nuevo capítulo de contradicciones. La muchacha, identificada como Verónica Gonzáles, salió públicamente para desmentir al intérprete, afirmando que no era pariente suyo. Ante ello, el salsero trató de justificar la situación señalando que la joven en cuestión salía con su primo, intentando así restarle importancia a lo ocurrido. Sin embargo, la versión no convenció y el tema se mantuvo en tendencia.

PUEDES VER: Karen Schwarz y Ezio Oliva alarman al exponer delicado estado de salud de su hija: tuvo que ser hospitalizada de emergencia

lr.pe

Tras escándalo con su 'prima', Josimar reaparece con María Fe Saldaña en Lima y muestra reconciliación familiar en Instagram

La situación tomó un giro inesperado cuando la supuesta 'prima' decidió comunicarse directamente con María Fe Saldaña. Esto habría provocado una ruptura momentánea entre la pareja, ya que en aquel entonces se especulaba que María Fe había puesto punto final a la relación. No obstante, este martes la historia cambió drásticamente: Josimar regresó de su gira por Miami y fue visto nuevamente con María Fe en Lima. Las propias historias de Instagram del cantante mostraron imágenes íntimas en casa, sobre una cama destendida junto a su pareja y su hijo, evidenciando una aparente reconciliación.

En medio de la controversia, Josimar intentó transmitir un mensaje familiar y paternal. “Llegamos de gira y comienza el otro trabajo… Comenzó el trabajo que más me encanta, ser papá… Mi hijo está con gases”, declaró en un video compartido en sus redes sociales. Con esas palabras buscó dar una imagen de compromiso con su rol de padre, aunque las críticas en redes no se hicieron esperar. Para muchos seguidores, el gesto parecía más un intento de limpiar su imagen pública que una muestra genuina de estabilidad familiar.

Esta es la respuesta que dio Verónica Gonzáles en su cuenta de Instagram a Josimar y María Fe Saldaña. Foto: Instagram

Esta es la respuesta que dio Verónica Gonzáles en su cuenta de Instagram a Josimar y María Fe Saldaña. Foto: Instagram

PUEDES VER: Rosangela Espinoza hace fuerte revelación sobre Patricio Parodi: "Ni bien entré a EEG, él me estuvo coqueteando"

lr.pe

La 'prima' de Josimar lo acusa de narcisista y anuncia carta notarial

Mientras tanto, Verónica Gonzáles no se quedó callada y, a través de un extenso post en sus redes sociales, lanzó duras acusaciones contra el salsero. En su mensaje, lo tildó de “narcisista” y lo acusó de utilizar a las personas únicamente para mantener vigencia en el espectáculo. “Aquí el único que quería remontar un poco y dar de qué hablar por sacar un tema, ya que la fama te ha bajado bastante, has sido tú. Si no fuera así, no estarías todo el rato con el egocentrismo recalcando por minuto quién eres”, expresó con contundencia.

Finalmente, la joven cerró su mensaje con una advertencia que levantó aún más el interés mediático. En un tono directo y desafiante, escribió: “Espera que te llegue la cartita, cariña”, insinuando que estaría preparando una carta notarial contra el cantante. Esta declaración no solo avivó el escándalo, sino que también abrió la posibilidad de un conflicto legal que podría extender la controversia mucho más allá de lo sentimental. Con esta nueva arista, el caso de Josimar Fidel, María Fe Saldaña y la llamada 'prima' promete seguir dando de qué hablar en los próximos días.

Notas relacionadas
'Prima' de Josimar lo desenmascara y expone la táctica que usó para que no descubran su infidelidad: "Me pidió el favor"

'Prima' de Josimar lo desenmascara y expone la táctica que usó para que no descubran su infidelidad: "Me pidió el favor"

LEER MÁS
Difunden audios de Josimar criticando a María Fe Saldaña con fulminantes comentarios: "Viven con lujos por mí"

Difunden audios de Josimar criticando a María Fe Saldaña con fulminantes comentarios: "Viven con lujos por mí"

LEER MÁS
‘Prima’ de Josimar filtra fuertes audios con María Fe Saldaña tras escándalo de infidelidad: “¿Él ya no ha hablado contigo?”

‘Prima’ de Josimar filtra fuertes audios con María Fe Saldaña tras escándalo de infidelidad: “¿Él ya no ha hablado contigo?”

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

LEER MÁS
Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

Ethel Pozo encara a Pamela López tras revelar que le cortaron el internet por falta de pago de Cueva: "También lo puedes pagar tú"

LEER MÁS
Youna filtra fuerte audio de Samahara Lobatón: hija de Melissa Klug le pide S/30.000 para el colegio de su hija

Youna filtra fuerte audio de Samahara Lobatón: hija de Melissa Klug le pide S/30.000 para el colegio de su hija

LEER MÁS
Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

LEER MÁS
Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

Fiscalizadores atacan a puños y patadas a conocidos cómicos ambulantes durante show en Gamarra

LEER MÁS
Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Sin hombres, sin estrés: el auge de las comunidades exclusivas para mujeres en China

Espectáculos

Influencer Josi Martínez sorprende al aparecer en 'EEG' y encara a Valentino Palacios: "Vamos a ver quién pone a quién en su lugar"

Youna expone a Samahara Lobatón y confiesa que fingió parálisis facial para no terminar su relación

Jefferson Farfán haría ayuda social con los S/300.000 que le ganó a Magaly Medina en juicio: "Premios, regalos o sorteos"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota