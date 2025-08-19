El cantante Josimar Fidel vuelve a ser protagonista de la polémica en la farándula local. El salsero, que hace unas semanas fue captado de la mano con una mujer en Europa durante su gira, vuelve a generar controversia al reaparecer junto a María Fe Saldaña, la madre de su hijo. El detalle es que, en aquel entonces, mientras él viajaba y se presentaba en distintos escenarios, su pareja permanecía en el Perú cuidando a su pequeño bebé. Las imágenes del cantante paseando con otra mujer rápidamente se viralizaron, lo que encendió las críticas y dejó en duda la estabilidad de su relación.

En su defensa, Josimar aseguró que la joven con la que fue visto era su 'prima', una explicación que, lejos de apagar el escándalo, abrió un nuevo capítulo de contradicciones. La muchacha, identificada como Verónica Gonzáles, salió públicamente para desmentir al intérprete, afirmando que no era pariente suyo. Ante ello, el salsero trató de justificar la situación señalando que la joven en cuestión salía con su primo, intentando así restarle importancia a lo ocurrido. Sin embargo, la versión no convenció y el tema se mantuvo en tendencia.

Tras escándalo con su 'prima', Josimar reaparece con María Fe Saldaña en Lima y muestra reconciliación familiar en Instagram

La situación tomó un giro inesperado cuando la supuesta 'prima' decidió comunicarse directamente con María Fe Saldaña. Esto habría provocado una ruptura momentánea entre la pareja, ya que en aquel entonces se especulaba que María Fe había puesto punto final a la relación. No obstante, este martes la historia cambió drásticamente: Josimar regresó de su gira por Miami y fue visto nuevamente con María Fe en Lima. Las propias historias de Instagram del cantante mostraron imágenes íntimas en casa, sobre una cama destendida junto a su pareja y su hijo, evidenciando una aparente reconciliación.

En medio de la controversia, Josimar intentó transmitir un mensaje familiar y paternal. “Llegamos de gira y comienza el otro trabajo… Comenzó el trabajo que más me encanta, ser papá… Mi hijo está con gases”, declaró en un video compartido en sus redes sociales. Con esas palabras buscó dar una imagen de compromiso con su rol de padre, aunque las críticas en redes no se hicieron esperar. Para muchos seguidores, el gesto parecía más un intento de limpiar su imagen pública que una muestra genuina de estabilidad familiar.

Esta es la respuesta que dio Verónica Gonzáles en su cuenta de Instagram a Josimar y María Fe Saldaña. Foto: Instagram

La 'prima' de Josimar lo acusa de narcisista y anuncia carta notarial

Mientras tanto, Verónica Gonzáles no se quedó callada y, a través de un extenso post en sus redes sociales, lanzó duras acusaciones contra el salsero. En su mensaje, lo tildó de “narcisista” y lo acusó de utilizar a las personas únicamente para mantener vigencia en el espectáculo. “Aquí el único que quería remontar un poco y dar de qué hablar por sacar un tema, ya que la fama te ha bajado bastante, has sido tú. Si no fuera así, no estarías todo el rato con el egocentrismo recalcando por minuto quién eres”, expresó con contundencia.

Finalmente, la joven cerró su mensaje con una advertencia que levantó aún más el interés mediático. En un tono directo y desafiante, escribió: “Espera que te llegue la cartita, cariña”, insinuando que estaría preparando una carta notarial contra el cantante. Esta declaración no solo avivó el escándalo, sino que también abrió la posibilidad de un conflicto legal que podría extender la controversia mucho más allá de lo sentimental. Con esta nueva arista, el caso de Josimar Fidel, María Fe Saldaña y la llamada 'prima' promete seguir dando de qué hablar en los próximos días.