Josimar vuelve a estar en el ojo público tras las revelaciones de Verónica González, mujer con la que fue visto en Europa, quien lo expuso por la forma en que se refería a la familia de María Fe Saldaña. "Yo soy el eje de toda mi casa, viven con lujos por mí. Su mamá vive en mi casa y no trabaja. Ella no trabaja ni m***", se escuchó en los audios de Josimar que fueron enviados a la joven venezolana.

El salsero y Verónica fueron captados en varias ocasiones en Valencia, tomados de la mano y asistiendo a discotecas, cuando el cantante aún mantenía una relación con María Fe Saldaña. La noticia fue difundida inicialmente por Instarandula y ahora Magaly Medina ha mostrado los mensajes y audios que el artista habría compartido.

Josimar critica a María Fe Saldaña

En el programa 'Magaly TV, la firme', Verónica González presentó los fulminantes audios que Josimar le envió para hacerle entender que estaba separado de su aún pareja, María Fe Saldaña. "Yo soy el eje de toda mi casa, viven con lujos por mí. Su mamá vive en mi casa y no trabaja. Ella no trabaja ni m. Ella vive conmigo en mi mansión", expresó el cantante de manera inesperada.

Josimar también habló sobre su situación actual con María Fe. "Me estoy dando cuenta de que la mujer que supuestamente amo y a la que le doy todo me trata como una m****. No me trata ni me da el valor que corresponde, y no solamente conmigo, también con su mamá", indicó con molestia.

Historia entre Josimar y Verónica González

El salsero Josimar Fidel fue captado hace unas semanas con una mujer durante su gira internacional por Europa. Actualmente, el cantante se encuentra en España y fue ampayado de la mano con la misteriosa joven en un parque.

A través del portal Instarandula, la propia mujer acusó a Josimar, desmintiendo que existiera algún vínculo familiar entre ellos y asegurando que todo fue una mentira del artista para ocultar una presunta infidelidad. Así comenzó un enfrentamiento entre el líder de Josimar y su Yambú y Verónica González, quien terminó exponiéndolo crudamente con audios que revelarían engaños del compositor.