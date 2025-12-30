HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Fans lloran de la emoción al ver a Gabriela Villanueva, imitadora peruana de Michael Jackson, en concierto en vivo

Gabriela Villanueva desató euforia en Lima. Más de un seguidor no pudo contener su emoción al verla mientras interpretaba icónicas canciones de Michael Jackson tras ganar la última temporada de 'Yo soy'.

Gabriela Villanueva conquistó la última temporada de 'Yo soy' 2025 con su imitación de Michael Jackson.
Foto: composición LR/Latina

Gabriela Villanueva volvió a desatar la euforia de sus seguidores. Tras consagrarse como ganadora en la última temporada de 'Yo soy 2025', la imitadora peruana de Michael Jackson ofreció un espectáculo en Lima con varios de los clásicos del 'Rey del Pop', donde atrajo a decenas de admiradores que hicieron largas colas para verla en escena.

El encuentro no solo destacó por la multitud que se reunió alrededor de la artista, sino por la intensidad de las emociones que despertó. Entre aplausos y gritos, más de un fan fue captado con lágrimas al tenerla frente a frente, lo que refleja el impacto que Gabriela genera con su talento cada vez que pisa un escenario.

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

Todo ocurrió en el último Alameda Fest, realizado el domingo 28 de diciembre en el Lawn Tenis Sport de Jesús María. En redes sociales se difundieron imágenes de seguidores de Gabriela Villanueva visiblemente emocionados, algunos incluso entre lágrimas, al verla en vivo interpretar a Michael Jackson, quien estuvo cerca de presentarse en Perú en 1993, aunque el sueño se frustró por situaciones en torno a su vida personal y, años más tarde, por su fallecimiento en 2009.

El instante más comentado del evento se produjo cuando una niña subió al escenario, se acercó a la imitadora y la abrazó con fuerza, desbordada por la emoción. La escena evocó los históricos momentos en que el recordado 'Rey del Pop' recibía muestras de afecto similares de sus fanáticos durante sus presentaciones en vivo.

Caos en concierto gratuito de Gabriela Villanueva tras su triunfo en 'Yo soy'

El concierto gratuito de Gabriela Villanueva en el Alameda Fest también estuvo marcado por el desorden y las largas filas que se formaron en los alrededores del Lawn Tenis Sport. La masiva asistencia provocó aglomeraciones, aunque no logró opacar la calidad del show ni el entusiasmo del público, que esperaba verla en acción junto a Jolie, imitadora de Whitney Houston, quien la acompañó en el escenario.

Gabriela, natural de Ilo, alcanzó notoriedad en la última temporada del programa de Latina 'Yo soy', donde se consagró campeona tras superar semanas de eliminaciones y una final definida por el voto del público. Con el premio de S/20.000 ya en sus manos, la imitadora de Michael Jackson ha trazado nuevos proyectos y continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas de la escena nacional.

