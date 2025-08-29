HOYSuscripcion LR Focus

Guillermo Dávila sobre su acercamiento con su hijo Vasco Madueño y enfrenta críticas: “No hay ningún tipo de resentimiento”

A puertas de su concierto en Lima, Guillermo Dávila se refirió a la relación con su hijo y envió un mensaje de gratitud hacia sus seguidores, dejando en claro que no guarda rencores.

Guillermo Dávila ofrecerá un concierto este 6 de setiembre. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Guillermo Dávila, el eterno galán de las telenovelas y uno de los íconos musicales más recordados de los años 80, regresa a Lima con la misma energía que lo ha acompañado durante toda su carrera. A sus 70 años, el cantante venezolano sigue despertando suspiros entre sus fans, a quienes recuerda por aquella primera visita al Perú que él guarda con cariño en su memoria. “En el aeropuerto de Lima, cuando llegué por primera vez, estaba conmocionado el aeropuerto (…) Yo estaba saliendo y ella iba flaquita, diminuta, delgadita, así, como sin fuerza, pero era más fuerte que un camión de alta potencia”, confesó.

Pero más allá del cariño del público, existe un lazo que lo une profundamente con el Perú: su hijo, Vasco Madueño. El joven de 23 años ha marcado una etapa importante en la vida de Dávila, pues tras años de distanciamiento, ambos lograron reencontrarse gracias a la madre del también cantante, quien atraviesa una enfermedad oncológica.

Ese acercamiento ha permitido que padre e hijo entablen una relación que el artista describe como “muy buena”. A pesar de las críticas, el cantante venezolano admite que 'no hay resentimientos' con sus fanáticos y se prepara para compartir escenario con su hijo Vasco Madueño el próximo 6 de septiembre, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

—Con el paso de los años el cariño de tus fans peruanos se ha mantenido. ¿Qué sentimiento te da al saber pronto te reencontrarás con tus fans en tu próximo concierto?

—Mira, yo estoy bien emocionado, estoy esperando esa fecha, aunque tengo un concierto previo, pero estoy esperando esa fecha para compartir y hacer nuevamente ese acto de presencia ante mi querido público de Lima. Soy un tipo afortunado, alguien que ha tenido muchísima suerte y mucho que agradecer al universo, a Dios, por tanta buena aventura, tanta cosa buena.

—¿Y en qué etapa de tu vida te encuentras actualmente, tanto en lo profesional como en lo personal?
 —Bien, yo sigo relacionándome, yo sigo creciendo y sigo de igual manera aprendiendo. A veces aprendo cosas malas, a veces aprendo cosas muy buenas. Pero siempre viendo hacia el futuro, porque para mí nunca se va a acabar mi futuro.

—Hablando de ese futuro, ¿qué proyectos vienen para ti?
 —Bueno, en este momento yo estoy relacionando y estoy escribiendo un libro. Es un libro de anécdotas, pero cosas que enseguida yo trato de abordar y decirles a la gente que no se desesperen, que yo voy a escribir cosas que van a estar de más, porque de mi vida privada, yo poco he escrito y de mi vida privada muy pocas personas también saben. Y lo que yo he hecho público de mi vida privada ha sido porque tenía que hacerlo.

—Entonces, ¿ese libro mostrará también un poco más de ese lado humano que muchos fans quieren conocer?
 —Bueno, a lo mejor sale hasta recetas de cocina ahí en ese libro.

—En Perú también te une un lazo muy especial: tu hijo Vasco. ¿Cómo es tu relación con él?
 —Muy bien, chévere, está muy bien. Siempre aprendiendo.

—Entonces, entre tus fans, tu hijo y los proyectos, hay muchas razones que te unen al Perú. ¿Qué mensaje le darías a tus seguidores peruanos?
 —Lo que les puedo decir es que tengo que agradecerles muchísimo a toda esa maravillosa gente que me ha estado siguiendo y me ha tratado de aconsejar de una u otra manera, aunque muchas veces han sido muy certeros, otras veces un poquito errados, pero no hay ningún tipo de resentimiento hacia ninguna persona, ninguna. Dícese los preparados en esto y los no preparados para esto que les quiero mucho y que también me han ayudado a ser mejor y quizá intentar ser un poco mejor ante la vida.

—¿Y te gustaría colaborar con algún artista peruano en tus próximos proyectos?
 —¿Qué podría decir? De hecho, a mí me encantaría y lo voy a hacer para este concierto. No solamente va a venir Vasco como mi invitado, sino que también va a venir Marcela. Marcela de 'La voz (Perú)'. Con quien fui coach para ese evento. Entonces va a haber un show lleno de sorpresas para ese día.

