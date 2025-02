El joven cantante Vasco Madueño volvió a comunicarse con sus seguidores luego de un tiempo alejado de las redes sociales. En un mensaje público, reveló que atraviesa una de las etapas más difíciles de su vida debido a la delicada salud de su madre, Jessica Madueño, diagnosticada con cáncer de cuello uterino el año pasado.

A través de un video en sus redes, el hijo de Guillermo Dávila expresó su angustia y detalló cómo ha sido enfrentar este proceso junto a su madre. Además, aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo recibido y solicitar la colaboración de quienes deseen ayudar en esta difícil situación.

¿Qué dijo Vasco Madueño sobre la salud de su madre?

En su reciente aparición en redes, Vasco Madueño compartió su preocupación por la lucha que enfrenta su madre contra el cáncer. "Quiero aprovechar este momento para comunicarme con ustedes y contarles sobre este tiempo en el que he estado ausente. Me imagino que tienen muchas preguntas y me encantaría responderlas todas, pero lo más importante es hablar sobre mi madre. Quiero decirles que la lucha continúa", expresó el artista.

Madueño confesó que este último mes ha sido especialmente difícil para él y su madre. "Realmente ha sido muy duro, pero seguimos en la lucha. Estoy acompañándola en este proceso, quiero ser su mayor apoyo y darle toda la fuerza que necesita para superar esta prueba de vida. Esta batalla aún no ha terminado", agregó con evidente emoción.

Además de compartir detalles sobre el difícil momento que atraviesa junto a su madre, Vasco Madueño hizo un llamado a la solidaridad de sus seguidores. Con un tono emotivo, expresó su gratitud por las muestras de cariño recibidas y destacó la importancia del apoyo en esta etapa tan complicada.

"Toda muestra de apoyo y cualquier donación son bien recibidas. Estoy profundamente agradecido con cada persona que me ha enviado palabras de aliento. Significa mucho para nosotros", finalizó.