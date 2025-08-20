Delany López volvió a pronunciarse sobre su relación con Jefferson Farfán, luego de que Samahara Lobatón afirmara que el futbolista nunca la oficializó pese a estar con ella por dos años. Ante ello, la modelo e influencer peruana usó sus redes sociales para dar a conocer su postura sobre el caso y minimizó el tema de la oficialización porque "no garantiza nada". Magaly Medina, popular a su estilo, encaró a la joven y le dijo que cuando hombre ama y valora "respeta".

En el programa de 'Magaly TV, la firme' se reveló lo que pensaba Delany sobre su ex pareja y también realizaron una entrevista a la mamá de la joven para conocer su postura sobre el caso de su hija.

Delany afirma que "oficializar no garantiza nada" y Magaly le responde fuerte

La popular influencer, Delany, utilizó su TikTok para pronunciarse sobre su relación con Farfán y lo expuesto por Samahara. Ante sus seguidores, mostró su molestia de que le vuelvan a hacer recordar que el futbolista no la oficializó.

"Una oficialización no te garantiza absolutamente nada. ¿Por qué siempre tienen que estar diciendo la oficialización? Hay otros factores muchos más importantes que esto", mencionó López en su cuenta de TikTok.

Ante sus comentarios, Magaly Medina se fue con todo contra Delany, ya que asegura que es "otra superada". La popular Urraca no dudó en lanzarle comentarios para que 'recapacite' tras escuchar lo que la influencer reveló en su live.

"Es cierto que eso de la oficialización es una cuestión de, en fin, no sé si se usa, pero dicho así suena a que es algo que se debe de hacer, pero realmente cuando hay amor en una relación y cuando alguien te tiene respeto y valoración, definitivamente te luce del brazo por todos lados. Cuando un hombre o una mujer, igual, siente orgullo por alguien, no hay más vueltas que darle, vas lo acompañas y te acompañan. Eres una persona a la que valoran y cuando ese valor te lo dan, se nota", afirmó Magaly en su programa.

Mamá de Delany se pronuncia sobre la relación de su hija con Farfán

Ante lo revelado por Samahara Lobatón sobre Delany y Farfán, la mamá de la influencer, Gisela Osorio, comentó que no estaba de acuerdo con que no la oficializaran, pero que, actualmente, ya no le daban importancia.

"Eso que mencionas, no le damos ya la importancia, en realidad, porque ya pasamos otro momento, ya mi hija está en otro momento, en otra etapa de su vida, y es algo que, más bien, no quisiéramos recordar... No normalizo estas cosas para nadie, porque esto no se normaliza", comentó la madre en el programa de Magaly.