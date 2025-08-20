HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Espectáculos

Delany, ex de Jefferson farfán, afirma que "oficializar no garantiza nada" y Magaly la fulmina: "Si te respeta, te luce"

Delany López restó importancia a la oficialización que no tuvo cuando era pareja de Jefferson Farfán y Magaly le recordó que "vivió en las sombras".

Alexandra Díaz y Jefferson Farfán estuvieron en una relación por dos años, según reveló la influencer peruana.
Alexandra Díaz y Jefferson Farfán estuvieron en una relación por dos años, según reveló la influencer peruana. | Foto: composición LR/ Instagram/

Delany López volvió a pronunciarse sobre su relación con Jefferson Farfán, luego de que Samahara Lobatón afirmara que el futbolista nunca la oficializó pese a estar con ella por dos años. Ante ello, la modelo e influencer peruana usó sus redes sociales para dar a conocer su postura sobre el caso y minimizó el tema de la oficialización porque "no garantiza nada". Magaly Medina, popular a su estilo, encaró a la joven y le dijo que cuando hombre ama y valora "respeta".

En el programa de 'Magaly TV, la firme' se reveló lo que pensaba Delany sobre su ex pareja y también realizaron una entrevista a la mamá de la joven para conocer su postura sobre el caso de su hija.

PUEDES VER: Mamá de Alexandra Díaz denuncia a fiscal por presionarla a archivar caso contra Roberto Guizasola: "No es justo"

lr.pe

Delany afirma que "oficializar no garantiza nada" y Magaly le responde fuerte

La popular influencer, Delany, utilizó su TikTok para pronunciarse sobre su relación con Farfán y lo expuesto por Samahara. Ante sus seguidores, mostró su molestia de que le vuelvan a hacer recordar que el futbolista no la oficializó.

"Una oficialización no te garantiza absolutamente nada. ¿Por qué siempre tienen que estar diciendo la oficialización? Hay otros factores muchos más importantes que esto", mencionó López en su cuenta de TikTok.

Ante sus comentarios, Magaly Medina se fue con todo contra Delany, ya que asegura que es "otra superada". La popular Urraca no dudó en lanzarle comentarios para que 'recapacite' tras escuchar lo que la influencer reveló en su live.

"Es cierto que eso de la oficialización es una cuestión de, en fin, no sé si se usa, pero dicho así suena a que es algo que se debe de hacer, pero realmente cuando hay amor en una relación y cuando alguien te tiene respeto y valoración, definitivamente te luce del brazo por todos lados. Cuando un hombre o una mujer, igual, siente orgullo por alguien, no hay más vueltas que darle, vas lo acompañas y te acompañan. Eres una persona a la que valoran y cuando ese valor te lo dan, se nota", afirmó Magaly en su programa.

Mamá de Delany se pronuncia sobre la relación de su hija con Farfán

Ante lo revelado por Samahara Lobatón sobre Delany y Farfán, la mamá de la influencer, Gisela Osorio, comentó que no estaba de acuerdo con que no la oficializaran, pero que, actualmente, ya no le daban importancia.

"Eso que mencionas, no le damos ya la importancia, en realidad, porque ya pasamos otro momento, ya mi hija está en otro momento, en otra etapa de su vida, y es algo que, más bien, no quisiéramos recordar... No normalizo estas cosas para nadie, porque esto no se normaliza", comentó la madre en el programa de Magaly.

Notas relacionadas
Jefferson Farfán lanza picante frase tras ser expuesto por Samahara Lobatón en 'EVLDV': "Mientras menos cuentes, mejor te va"

Jefferson Farfán lanza picante frase tras ser expuesto por Samahara Lobatón en 'EVLDV': "Mientras menos cuentes, mejor te va"

LEER MÁS
Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

LEER MÁS
Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina lanza fuerte comentario contra Samahara Lobaton tras pedir 30.000 soles a Youna: "También estará manteniendo a Brian, no sabemos"

Magaly Medina lanza fuerte comentario contra Samahara Lobaton tras pedir 30.000 soles a Youna: "También estará manteniendo a Brian, no sabemos"

LEER MÁS
Exchico reality de 'Esto es guerra' que fue expulsado del Perú da un giro radical en su vida y ahora trabaja para Gobierno extranjero

Exchico reality de 'Esto es guerra' que fue expulsado del Perú da un giro radical en su vida y ahora trabaja para Gobierno extranjero

LEER MÁS
Mamá de Alexandra Díaz denuncia a fiscal por presionarla a archivar caso contra Roberto Guizasola: "No es justo"

Mamá de Alexandra Díaz denuncia a fiscal por presionarla a archivar caso contra Roberto Guizasola: "No es justo"

LEER MÁS
Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

LEER MÁS
Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

LEER MÁS
Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Espectáculos

Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: “No tiene idea de lo que sus hijos gastan”

Youna encara a Samahara Lobatón por exigirle S/30.000 para su hija tras revelarse que puede ganar S/40.000 al mes como influencer: "No seas mala"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota