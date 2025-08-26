HOYSuscripcion LR Focus

América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel
Espectáculos

¿Nuevo romance a la vista? Zoë Kravitz y Harry Styles avivan rumores de romance tras ser vistos paseando juntos por Roma

El paseo de Zoë Kravitz y Harry Styles por Roma, captado en video por un fanático, desató rumores de romance y un intenso debate en redes, especialmente por la amistad de la actriz con Taylor Swift, expareja del cantante británico.

Zoë Kravitz y Harry Styles fueron vistos caminando juntos en Roma, un encuentro que rápidamente se volvió viral y desató rumores de un posible romance.
Zoë Kravitz y Harry Styles fueron vistos caminando juntos en Roma, un encuentro que rápidamente se volvió viral y desató rumores de un posible romance.

La difusión de un video donde Zoë Kravitz y Harry Styles aparecen paseando tomados del brazo por las calles de Roma ha provocado una oleada de comentarios en redes sociales y medios internacionales. La grabación, realizada por un fanático el domingo 24 de agosto, muestra a ambos artistas caminando con naturalidad y sin aparente intención de esconderse, lo que encendió las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental. La actriz, de 36 años, vestía un elegante vestido blanco acompañado de sombrero y gafas oscuras, mientras que el cantante británico, de 31, optó por un atuendo casual con chaqueta azul y pantalón de mezclilla.

Más allá de la moda o el lugar, lo que llamó la atención fue la cercanía con la que ambos recorrieron las calles de la capital italiana. Kravitz se aferró al brazo de Styles mientras sostenía una taza de café, y aunque no se percibió un intercambio visible de palabras, la actitud de confianza mutua se hizo evidente. Este detalle fue interpretado como una señal de complicidad, generando debates sobre si la relación va más allá de la amistad. Lo curioso es que la caminata se desarrolló ante la vista de turistas y locales sin que ellos intentaran ocultarse, algo que en el mundo del espectáculo pocas veces ocurre sin un trasfondo.

Programa de YouTube de Gisela Valcárcel supera los 1.000 suscriptores antes de lanzarse tras polémica con América TV

lr.pe

La cercanía entre Zoë Kravitz y Harry Styles despierta especulaciones en torno a su vida personal

El interés también se intensificó por el vínculo de amistad entre Kravitz y Taylor Swift, expareja mediática de Harry Styles. La cercanía entre ambas actrices ha sido reconocida públicamente desde 2016, lo que llevó a que muchos fans señalaran una posible incomodidad en el entorno personal de la cantante estadounidense. Recordemos que la relación entre Swift y Styles, ocurrida en 2012 y finalizada en 2013, inspiró varias canciones de la artista, lo que suma un matiz adicional a la especulación. Para algunos seguidores, este detalle convierte el encuentro en Roma en algo más que una simple caminata.

El contexto sentimental de los dos artistas también alimenta las conjeturas. Por un lado, Zoë Kravitz recientemente había sido vinculada con Austin Butler tras ser fotografiada en París compartiendo momentos cercanos con él durante la promoción de la película Caught Stealing. Además, la actriz viene de romper su compromiso con Channing Tatum en octubre de 2024, y antes estuvo casada con el actor Karl Glusman. Por otro lado, Harry Styles terminó en mayo de 2024 su relación con la actriz Taylor Russell, y pocos meses después fue visto besando a otra mujer en el festival Glastonbury, lo que refleja un historial amoroso muy seguido por los tabloides.

Magaly Medina tilda de 'inmaduro' a Patricio Parodi tras 'ampay' con joven en discoteca de Barranco: "Mentalidad de veinteañero"

lr.pe

El paseo de Zoë Kravitz y Harry Styles en Roma desató rumores de romance y se volvió viral ante la falta de declaraciones oficiales

Las imágenes en Roma, por lo tanto, no surgen en un vacío, sino en medio de un entramado de relaciones previas que dan material a los seguidores para construir narrativas. En plataformas como X, los usuarios expresaron su sorpresa y calificaron de “extraño” que una amiga de Swift apareciera tan cercana a Styles. Algunos lo consideran una simple coincidencia, mientras que otros lo interpretan como un posible inicio de romance. Este tipo de especulaciones son comunes en el ámbito de las celebridades, donde la vida personal se entrelaza inevitablemente con la exposición pública.

Hasta el momento, ni Kravitz ni Styles han emitido declaraciones sobre el video ni aclarado la naturaleza de su relación. La falta de respuestas oficiales mantiene vivo el debate y permite que los rumores continúen creciendo. Lo único cierto es que la caminata por Roma se convirtió en uno de los episodios virales más comentados del fin de semana, reforzando la idea de que, cuando se trata de celebridades de este nivel, incluso un gesto cotidiano puede transformarse en noticia mundial.

