Jessica Newton protagoniza conmovedora despedida de su hija que abandona el Perú: "Cuídate mucho"

Jessica Newton vivió un momento emotivo al despedirse de su hija menor, Miranda Sánchez, quien viajó a Estados Unidos para iniciar sus estudios universitarios en el prestigioso Boston College. A través de sus redes sociales, la exMiss Perú compartió un video en el que se mostró el proceso de instalación de su hija en su nuevo departamento, así como un sentido mensaje. “Cuídate mucho mi chatita Miranda. No sé cuándo se hace esto de la despedida más fácil, pero saberte tan feliz ayuda”, escribió.

En las imágenes difundidas, la directora del certamen Miss Perú acompañó a su hija junto con su esposo, Fernando Sánchez Lamadrid, y se mostró presente en cada detalle: desde las compras en el supermercado hasta el desempacado de sus pertenencias. El emotivo momento culminó con un fuerte abrazo antes de regresar al Perú, donde Jessica Newton retomará sus actividades en la organización de concursos de belleza.

La relación entre Jessica Newton y su hija Miranda siempre ha estado marcada por la admiración y el apoyo incondicional. En 2024, cuando la joven concluyó sus estudios escolares, su madre le dedicó un mensaje en el que destacó su esfuerzo y compromiso. “Hoy terminas esta etapa con honores, convertida en una mujer responsable, segura y totalmente comprometida con tus sueños. Próximo destino: @bostoncollege. Estoy muy orgullosa, mi amor. Te adoro, chata”, expresó en aquella ocasión.

Ahora, Miranda inicia una nueva etapa académica y personal en Estados Unidos, mientras su madre celebra con orgullo los logros que viene alcanzando. Jessica Newton, reconocida no solo por su rol como exreina de belleza, sino también como líder de los certámenes nacionales, reafirma con este gesto su rol de madre presente, que acompaña a sus hijos en cada uno de sus pasos.

¿Cuántos hijos tiene Jessica Newton?

Jessica Newton es madre biológica de cuatro hijos, quienes han seguido distintos caminos personales y profesionales. Su primogénita es Cassandra Sánchez de Lamadrid, conocida por su trabajo en la Organización del Miss Perú junto a su madre. Es importante resaltar que el padre biológico de Cassandra es Carlos Morales Andrade, exejecutivo de la aerolínea Aerocontinente; sin embargo, tanto ella como sus hermanos consideran como padre a Fernando Sánchez de Lamadrid, quien los ha acompañado y criado desde pequeños.

Además de Cassandra, Jessica Newton es madre de gemelos: Sebastián y Tamara, quienes han desarrollado proyectos independientes, aunque mantienen una estrecha relación con su madre. La menor de la familia es Miranda, quien también suele aparecer en las redes sociales de Jessica y recientemente inició una nueva etapa académica en Estados Unidos.