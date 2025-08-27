HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Éxito o fracaso?: así le fue a Gisela Valcárcel en el estreno de su nuevo programa en medio de polémica con canal de TV

La nueva apuesta de Gisela Valcárcel compite con 'América hoy', programa que siguió al aire pese a que la 'Señito' anunció su fin. Mira cómo le fue al lanzamiento de su proyecto.

El nuevo programa de Gisela Valcárcel se transmitirá en YouTube.
El nuevo programa de Gisela Valcárcel se transmitirá en YouTube. | Foto: composición LR/GV Play

La mañana del miércoles 27 de agosto, Gisela Valcárcel dio un paso decisivo en su carrera al estrenar 'Mostritos y pirañas' en GV Play, su nuevo canal digital en YouTube. El lanzamiento se produjo en medio de una fuerte controversia con América Televisión, luego de que la conductora denunciara públicamente que se le impidió el ingreso al canal, lo que la llevó a anunciar el fin de 'América hoy'. Aunque posteriormente se confirmó que sí ingresó a las instalaciones y que el programa que coproduce continuaba al aire, la tensión ya había generado revuelo en la farándula nacional.

El primer contenido transmitido por GV Play, 'Mostritos y pirañas', es un programa en vivo que se presenta como un reality news. El formato se emitirá de lunes a viernes a las 9.30 a. m., en el mismo horario que 'América hoy'.

PUEDES VER: Magaly Medina expone a Gisela Valcárcel y muestra videos exclusivos de conductora dentro de América Televisión: "Nos engañó a todos"

lr.pe

¿Éxito o fracaso?: las cifras detrás del debut de 'Mostritos y pirañas'

El estreno de 'Mostritos y pirañas' en GV Play superó las expectativas iniciales. Antes de comenzar su primera transmisión, en la que se abordó el incidente con América TV, el canal ya había acumulado más de 1.000 suscriptores. Durante el en vivo, se conectaron más de 3.000 espectadores simultáneos, y cinco horas después, el video ya superaba las 30.000 vistas. Para las 9.00 p. m. del mismo día, GV Play rozaba los 8.000 suscriptores.

Aunque no se trata de un fenómeno viral, el alcance logrado en menos de un día por GV Play y el reality news indica un buen arranque. La propuesta, según Valcárcel, busca ofrecer análisis de la actualidad peruana desde una perspectiva participativa y sin adornos. Su panel está liderado por Mauricio Aguirre, José Miguel Hidalgo, Macla Villamonte y Romina Delgado.

PUEDES VER: América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel y confirman que ingresó al canal: la acusan de no respetar acuerdos

lr.pe

El incidente con América TV que impulsó el estreno del nuevo proyecto de Gisela Valcárcel

El incidente entre Gisela Valcárcel y América Televisión estalló un día antes del estreno de 'Mostritos y piranas'. La conductora denunció que se le prohibió el ingreso al canal cuando debía presentarse en 'América hoy', lo que la llevó a declarar públicamente el fin del programa, que coproduce con su empresa GV Producciones y conduce su hija Ethel Pozo. "Este equipo terminó", dijo en una transmisión en vivo desde las afueras del canal.

Esta situación llevó a que figuras como Magaly Medina se solidarizaran con Gisela, quien ha sido una figura icónica para América TV, aunque ya no aparece en su programación. Sin embargo, el canal respondió con un comunicado en el que confirmó que Gisela sí había ingresado y que fue ella quien decidió no participar, acusándola de incumplir acuerdos.

La controversia escaló cuando Magaly difundió imágenes que mostraban a Gisela dentro de las instalaciones, contradiciendo su versión inicial. En medio de esa situación mediática, la 'Señito' admitió que sí entró y que hubo un error de comunicación, pero sostuvo que no se le permitió participar en 'América hoy' como estaba previsto.

