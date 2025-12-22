¿A qué hora sale el capítulo 13 de 'Beso dinamita' en español latino y dónde ver?

La recta final de 'Beso dinamita' mantiene en vilo a los seguidores del k-drama. Tras conocer la verdadera relación entre Darin y Seonwoo, Jihyeok finalmente pudo reafirmar sus sentimientos por la heroína de la historia. Sin embargo, un nuevo conflicto surge con la fuerte oposición de su padre, lo que anticipa tensión y emociones a flor de piel en este penúltimo estreno de la temporada.

El capítulo 13 de 'Dynamite Kiss' marca un punto decisivo en la trama y los fanáticos esperan con expectativa el desenlace de esta historia que ha conquistado a la audiencia latinoamericana. Con solo dos lanzamientos restantes, cada detalle cobra relevancia y la pregunta más repetida es clara: ¿triunfará el amor de Darin y Jihyeok?

¿A qué hora sale el capítulo 13 de 'Beso dinamita'?

El episodio 13 de 'Beso dinamita' se estrenará en Netflix el miércoles 24 de diciembre de 2025 para el público internacional, un día antes de Navidad. Como es habitual, la plataforma libera los capítulos en un horario fijo que varía según la región, lo que permite a los seguidores organizarse para no perderse el estreno. En Perú, el lanzamiento es a las 9.00 a. m., mientras que en la televisión de Corea del Sur se emite por el canal SBS a las 9.00 p. m.

Capítulo 13 de 'Beso dinamita' en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del miércoles 24 de diciembre

9.00 a. m. del miércoles 24 de diciembre Capítulo 13 de 'Beso dinamita' en México, Nicaragua y El Salvador: 8.00 a. m. miércoles 24 de diciembre

8.00 a. m. miércoles 24 de diciembre Capítulo 13 de 'Beso dinamita' en Estados Unidos (PST): 6.00 a. m. del miércoles 24 de diciembre

6.00 a. m. del miércoles 24 de diciembre Capítulo 13 de 'Beso dinamita' en España: 3.00 p. m. del miércoles 24 de diciembre

3.00 p. m. del miércoles 24 de diciembre Capítulo 13 de 'Beso dinamita' en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del miércoles 24 de diciembre

10.00 a. m. del miércoles 24 de diciembre Capítulo 13 de 'Beso dinamita' en Chile, Argentina y Brasil: 11.00 a. m. del miércoles 24 de diciembre.

¿Dónde ver 'Beso dinamita' en español latino?

No te pierdas el capítulo 13 de 'Beso dinamita'. El penúltimo episodio de la serie coreana estará disponible de manera oficial en Netflix, con opción de audio original o en español latino y subtítulos en varios idiomas. Esta accesibilidad ha sido clave para que el drama coreano se posicione como uno de los más vistos en la región.

La plataforma ofrece todos los estrenos anteriores y permitirá seguir la historia hasta el final de la temporada, que constará de 14 capítulos en total. De esta manera, los seguidores podrán disfrutar del desenlace sin recurrir a sitios no oficiales, asegurando calidad de imagen, sonido y traducción.