Conductores del podcast de Gisela Valcárcel le mandan indirecta equipo de Habla Good: “Se toma de quien viene”

El estreno del canal digital 'Mostritos y Pirañas', de la productora de Gisela Valcárcel, se estrenó este miércoles 27. Al respecto, algunos de los conductores mandaron picantes comentarios hacia su competencia directa en el streaming. Como se recuerda, el periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, se mostró sorprendido por el lanzamiento de este podcast debido a que abordará temas políticos.

Conductores de 'M y P' lanzan picantes comentarios a competencia en streaming

Durante la emisión del nuevo canal de streaming, la conductora Macla Villamonte de 'M y P' señaló que el estreno del podcast generó bastante expectativa tras la polémica presencia de Gisela Valcárcel en América Televisión. “Este ha sido el único programa que ha sido trending topic antes de su estreno. La gente no sabe ni quiénes somos, pero ya somos trending topic. Ya tenemos 4.000 suscriptores. Ese es el poder de la tía Gise”, comentó.

De esta forma, no tardó en lanzar una indirecta al equipo de Habla Good, como Curwen, Tonino y Pelao, indicando que prefiere no tomar en cuenta sus críticas.

"El otro (Pelao siniestro) es de Temu. Gracias Curwen por hablar 'bien' de nosotros. Me presento Macla Villamonte. El Pelao dijo que no sabe quién soy, pero hasta me ha entrevistado y hasta mi número tiene. Hasta en mi casa de playa han estado y después han estado hablando mal de nosotros. Se toma de quien viene", arremetió.

¿Quién es Macla Villamonte?

Macla Villamonte forma parte del nuevo podcast de Gisela Valcárcel, 'Mostritos y Pirañas'. No es periodista, pero tratará de encajar con el equipo con su experiencia en redes sociales como influencer. También fue locutora de radio y forma parte de otros canales digitales.