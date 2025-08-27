HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Streamers

Conductores del podcast de Gisela Valcárcel le mandan indirecta equipo de Habla Good: “Se toma de quien viene”

Durante la emisión, Macla Villamonte lanzó comentarios picantes hacia la competencia, especialmente a Curwen y Pelao.

Influencer unió al equipo de 'Mostritos y Pirañas' de Gisela Valcárcel.
Influencer unió al equipo de 'Mostritos y Pirañas' de Gisela Valcárcel. | Foto: composición LR/ Mostritos y Pirañas/ YouTube

El estreno del canal digital 'Mostritos y Pirañas', de la productora de Gisela Valcárcel, se estrenó este miércoles 27. Al respecto, algunos de los conductores mandaron picantes comentarios hacia su competencia directa en el streaming. Como se recuerda, el periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, se mostró sorprendido por el lanzamiento de este podcast debido a que abordará temas políticos.

Conductores de 'M y P' lanzan picantes comentarios a competencia en streaming

Durante la emisión del nuevo canal de streaming, la conductora Macla Villamonte de 'M y P' señaló que el estreno del podcast generó bastante expectativa tras la polémica presencia de Gisela Valcárcel en América Televisión. “Este ha sido el único programa que ha sido trending topic antes de su estreno. La gente no sabe ni quiénes somos, pero ya somos trending topic. Ya tenemos 4.000 suscriptores. Ese es el poder de la tía Gise”, comentó.

PUEDES VER: Usuarios comparan a Curwen con actor peruano Emanuel Soriano por su parecido y bromean en redes: "Es la versión según Michel Alexander"

lr.pe

De esta forma, no tardó en lanzar una indirecta al equipo de Habla Good, como Curwen, Tonino y Pelao, indicando que prefiere no tomar en cuenta sus críticas.

"El otro (Pelao siniestro) es de Temu. Gracias Curwen por hablar 'bien' de nosotros. Me presento Macla Villamonte. El Pelao dijo que no sabe quién soy, pero hasta me ha entrevistado y hasta mi número tiene. Hasta en mi casa de playa han estado y después han estado hablando mal de nosotros. Se toma de quien viene", arremetió.

PUEDES VER: Perú vence a México en el mundial de desayunos del streamer español Ibai: "Hizo récord con 2.5 millones de votos"

lr.pe

¿Quién es Macla Villamonte?

Macla Villamonte forma parte del nuevo podcast de Gisela Valcárcel, 'Mostritos y Pirañas'.  No es periodista, pero tratará de encajar con el equipo con su experiencia en redes sociales como influencer. También fue locutora de radio y forma parte de otros canales digitales.

Notas relacionadas
Tiktoker Ale Morey anuncia en vivo su retiro de Todo Good: "Estoy pasando por momentos difíciles en mi vida"

Tiktoker Ale Morey anuncia en vivo su retiro de Todo Good: "Estoy pasando por momentos difíciles en mi vida"

LEER MÁS
Tiktoker Ale Morey denuncia estafa y cuenta que dinero era para tratamiento de su padre: "No soy tan fuerte como esperaba"

Tiktoker Ale Morey denuncia estafa y cuenta que dinero era para tratamiento de su padre: "No soy tan fuerte como esperaba"

LEER MÁS
Laura Spoya revela que planeó su propio ampay con misterioso hombre para participar en concurso: “Otro nivel de Marketing”

Laura Spoya revela que planeó su propio ampay con misterioso hombre para participar en concurso: “Otro nivel de Marketing”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

LEER MÁS
Francisca Aronsson tira 'indirecta' a Laura Spoya y exMiss Perú pide que la retiren del set de 'Good Time': "Me la sacan"

Francisca Aronsson tira 'indirecta' a Laura Spoya y exMiss Perú pide que la retiren del set de 'Good Time': "Me la sacan"

LEER MÁS
Usuarios comparan a Curwen con actor peruano Emanuel Soriano por su parecido y bromean en redes: "Es la versión según Michel Alexander"

Usuarios comparan a Curwen con actor peruano Emanuel Soriano por su parecido y bromean en redes: "Es la versión según Michel Alexander"

LEER MÁS
Alcalde de Ate anuncia que alquilará el Play Land Park de San Juan de Lurigancho para sus seguidores: “Totalmente gratis”

Alcalde de Ate anuncia que alquilará el Play Land Park de San Juan de Lurigancho para sus seguidores: “Totalmente gratis”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Streamers

Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

Francisca Aronsson tira 'indirecta' a Laura Spoya y exMiss Perú pide que la retiren del set de 'Good Time': "Me la sacan"

Usuarios comparan a Curwen con actor peruano Emanuel Soriano por su parecido y bromean en redes: "Es la versión según Michel Alexander"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota