Gisela Valcárcel rompió su silencio luego de que el programa de Magaly Medina mostrara fotos y videos de la 'Señito' dentro de América Televisión y en el set de 'América hoy', pese a que ella aseguró que no la dejaron ingresar a las instalaciones de Santa Beatriz. La exconductora de 'El gran show' reconoció que se equivocó al expresarse, sin embargo, intentó justificarse nuevamente. "Quizás no me expresé bien", aseguró.

Durante su pronunciamiento, Gisela Valcárcel volvió a hacer énfasis en que el estreno de su programa digital en GV Play habría incomodado en América Televisión, para luego referirse directamente a las imágenes difundidas por Magaly Medina, en las cuales se le ve dentro de las instalaciones de América TV en Santa Beatriz, así como en el mismo set de 'América hoy'. Lo sorprendente de su mensaje fue que intentó justificarse, pero, ahora, reveló que sí pudo entrar al canal, mas no al magazine.

