Jaze no dudó en asistir a la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico para disfrutar de un concierto del cantante de reguetón. De hecho, el rapero peruano sorprendió al estar lado a lado con Benito Antonio Martínez Ocasio, lo que generó bastante asombro entre sus seguidores.

Desde julio, Bad Bunny ha brindado una serie de conciertos en este escenario, ubicado en San Juan, capital del país caribeño. La residencia tiene el nombre 'No me quiero ir de aquí'. De esta manera, ha recibido a importantes figuras de diferentes rubros, como actores, deportistas, entre otros.

Jaze se encuentra con Bad Bunny en Puerto Rico

El campeón de la Red Bull Batalla 2018 viajó al país caribeño para disfrutar de un concierto de Bad Bunny en la residencia 'No me quiero ir de aquí'. Así, el rapero peruano subió en sus redes sociales que estuvo cerca del 'conejo malo', debido a que recibió la invitación de una compañía discográfica. Además, un video en TikTok mostró cómo Jaze estaba en el backstage del evento.

La casita del Choliseo de Bad Bunny

Además de los éxitos de Bad Bunny, la residencia 'No me quiero ir de aquí' también ha sido el centro de atención por la presencia de artistas internacionales como LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricky Martin, Austin Butler, Jon Hamm, el futbolista Kylian Mbappé, Isabela Merced, Dafne Keen y Darren Aronofsky.