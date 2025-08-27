HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Espectáculos

Bad Bunny y Jaze juntos en 'La casita del Choliseo': rapero peruano apareció a lado de la estrella del reguetón durante un concierto

El encuentro entre el artista peruano y el cantante de reguetón se dio en el Coliseo de Puerto Rico, donde han asistido muchas figuras de talla internacional.

El encuentro entre Jaze y Bad Bunny ocurrió en Puerto Rico.
El encuentro entre Jaze y Bad Bunny ocurrió en Puerto Rico. | Foto: composición LR/badbunnypr/jaze

Jaze no dudó en asistir a la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico para disfrutar de un concierto del cantante de reguetón. De hecho, el rapero peruano sorprendió al estar lado a lado con Benito Antonio Martínez Ocasio, lo que generó bastante asombro entre sus seguidores.

Desde julio, Bad Bunny ha brindado una serie de conciertos en este escenario, ubicado en San Juan, capital del país caribeño. La residencia tiene el nombre 'No me quiero ir de aquí'. De esta manera, ha recibido a importantes figuras de diferentes rubros, como actores, deportistas, entre otros.

PUEDES VER: Francisca Aronsson, popular 'Pecas' sorprende y se sincera al confesar sobre su situación amorosa: "Nunca he tenido pareja"

lr.pe

Jaze se encuentra con Bad Bunny en Puerto Rico

El campeón de la Red Bull Batalla 2018 viajó al país caribeño para disfrutar de un concierto de Bad Bunny en la residencia 'No me quiero ir de aquí'. Así, el rapero peruano subió en sus redes sociales que estuvo cerca del 'conejo malo', debido a que recibió la invitación de una compañía discográfica. Además, un video en TikTok mostró cómo Jaze estaba en el backstage del evento.

PUEDES VER: ¿Indirecta para Magaly? Janet Barboza manda fuerte mensaje tras reaparición del programa 'América hoy': "Me vas a tener que aguantar mucho"

lr.pe

La casita del Choliseo de Bad Bunny

Además de los éxitos de Bad Bunny, la residencia 'No me quiero ir de aquí' también ha sido el centro de atención por la presencia de artistas internacionales como LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricky Martin, Austin Butler, Jon Hamm, el futbolista Kylian Mbappé, Isabela Merced, Dafne Keen y Darren Aronofsky.

Notas relacionadas
Prestigiosa universidad en Estados Unidos ofrecerá un curso sobre Bad Bunny y su álbum 'Debí Tirar Más Fotos'

Prestigiosa universidad en Estados Unidos ofrecerá un curso sobre Bad Bunny y su álbum 'Debí Tirar Más Fotos'

LEER MÁS
Bad Bunny revela que lloró al conocer a Adam Sandler antes de trabajar en 'Happy Gilmore 2': "Estaba esperando ese momento"

Bad Bunny revela que lloró al conocer a Adam Sandler antes de trabajar en 'Happy Gilmore 2': "Estaba esperando ese momento"

LEER MÁS
PETA denunció a Bad Bunny por usar gallinas vivas en sus conciertos de Puerto Rico: "Una pesadilla para los animales"

PETA denunció a Bad Bunny por usar gallinas vivas en sus conciertos de Puerto Rico: "Una pesadilla para los animales"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

LEER MÁS
Edson Dávila responde a críticas por apoyar a Gisela Valcárcel: "Se llama lealtad"

Edson Dávila responde a críticas por apoyar a Gisela Valcárcel: "Se llama lealtad"

LEER MÁS
¿Indirecta para Magaly? Janet Barboza manda fuerte mensaje tras reaparición del programa 'América hoy': "Me vas a tener que aguantar mucho"

¿Indirecta para Magaly? Janet Barboza manda fuerte mensaje tras reaparición del programa 'América hoy': "Me vas a tener que aguantar mucho"

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Nicola Porcella recuerda la vez que Gisela Valcárcel le prohibió entrar a su programa tras escándalo con América TV: "Es el Karma"

Nicola Porcella recuerda la vez que Gisela Valcárcel le prohibió entrar a su programa tras escándalo con América TV: "Es el Karma"

LEER MÁS
Milena Zárate vuelve a 'El valor de la verdad' y expone maltratos de su hermana Greissy Ortega: "Me escupió"

Milena Zárate vuelve a 'El valor de la verdad' y expone maltratos de su hermana Greissy Ortega: "Me escupió"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025/26?

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Espectáculos

Edson Dávila responde a críticas por apoyar a Gisela Valcárcel: "Se llama lealtad"

Milena Zárate vuelve a 'El valor de la verdad' y expone maltratos de su hermana Greissy Ortega: "Me escupió"

Concierto de Green Day en Estadio San Marcos HOY: apertura de puertas, posibles canciones y más

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota