Bad Bunny será materia de estudio para los estudiantes estadounidenses por su influencia en la cultura. | Composición LR

La prestigiosa Universidad de Yale confirmó que ofrecerá un curso sobre el cantante Bad Bunny a partir de este otoño. El curso, dirigido por Albert Laguna, un experto en estudios culturales y étnicos en Estados Unidos, profundizará el impacto cultural y social del álbum "Debí Tirar Más Fotos" del artista.

Según el profesor Laguna, la materia brindará a los estudiantes una oportunidad única para analizar el arte musical y cultural, basándose en la relación social entre Puerto Rico y Estados Unidos.

¿Qué curso enseñará la Universidad de Yale sobre Bad Bunny?

La Universidad de Yale nombró el curso como "Bad Bunny: Musical Aesthetics and Politics", el cual ya tiene 44 estudiantes inscritos, aunque solo quedan 18 plazas disponibles. Además, el programa abarcará temas como la migración, la identidad y la resistencia social, presentes en la composición musical y las letras, en géneros como el reggaetón, salsa y bomba.

La idea de ofrecer este curso surgió tras escuchar el álbum "Debí Tirar Más Fotos" durante un paseo matutino del docente. "Estaba paseando por Nueva Orleans escuchándolo, conectando con el ambiente caribeño de la ciudad en barrios como el Barrio Francés, que puede parecer un poco San Juan, y me quedé impresionado por todo lo que hace este álbum", explicó Laguna a la BBC.

Contenido sociopolítico de "Debí Tirar Más Fotos"

"La canción 'Nuevayol', con la que comienza el álbum, hace referencia a 'Un Verano en Nueva York' de 'El Gran Combo', un tema icónico de salsa de 1975", comentó Laguna. Este vínculo entre la música de Bad Bunny y el legado de la música puertorriqueña es clave para comprender la profundidad de su trabajo.

El curso utilizará las canciones de Bad Bunny y el álbum "Debí Tirar Más Fotos" para explicar cómo la música urbana se ha convertido en una herramienta para oponerse a la opresión política y la violencia social y estructural. El profesor señaló que no se puede comprender la historia de Puerto Rico y los movimientos migratorios sin analizar su historia musical.