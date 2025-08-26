Magaly Medina respalda a Gisela Valcárcel tras revelar que no la dejaron ingresar a América TV: “Tiene un público que la respalda”

La inesperada controversia entre Gisela Valcárcel y América Televisión sorprendió al medio de la farándula. Luego de que la popular ‘Señito’ denunciara en una transmisión en vivo que no se le permitió el ingreso a las instalaciones del canal en Santa Beatriz, donde se presentaría en 'América hoy', Magaly Medina salió al frente para expresar su respaldo. “Tiene un público que la respalda”, aseguró la conductora para Infobae.

A pesar de las discrepancias que ambas figuras han tenido en el pasado, Magaly Medina se solidarizó con la también empresaria, resaltando su trayectoria y el rol que ha cumplido en la televisión peruana. “Terrible. Mi solidaridad con ella”, comentó, dejando claro que, más allá de diferencias, se debe reconocer la carrera de la exconductora de TV.

Magaly Medina muestra su respaldo a Gisela Valcárcel tras polémica con América TV

Magaly Medina fue enfática al señalar que impedir el acceso a Gisela Valcárcel resulta injusto, considerando que ha sido una de las figuras más importantes de la televisión nacional. “A mí me parece una falta de respeto que no se le deje pasar a una conductora con tanta trayectoria como Gisela. Nos guste o no, tiene una trayectoria y un público que la sigue, eso es indudable. Que no se le deje entrar al canal donde permaneció tantos años y donde, como productora, mantiene un programa de televisión, me parece tremendo”, aseguró.

La conductora también comparó la situación con otros casos, recordando que personajes como Nicola Porcella sí tuvieron acceso a las instalaciones pese a su historial de escándalos y conflictos con el canal. “Se le ha permitido la entrada a Nicola Porcella, un chico que se portó mal con el canal, que hizo cincuenta mil escándalos y luego despotricó de América Televisión, y lo dejaron entrar campante. Sin embargo, a Gisela no se le deja ingresar”, añadió.

Magaly Medina critica el trato hacia Gisela y pide respeto a su trayectoria

La conductora de televisión consideró que el canal debió manejar la situación con mayor consideración hacia la trayectoria de Gisela Valcárcel. “Por cortesía se le pudo haber dicho: ‘Señora Gisela, no la vamos a dejar entrar, no queremos que entre al canal, así que mejor no se acerque’. Para no hacerle pasar el papelón que le han hecho pasar”, manifestó.

Magaly Medina explicó que se pudo haber llegado a un acuerdo sin necesidad de exponerla públicamente. “Le dices: ‘Mira, no quiero que te presentes en el programa porque me estás haciendo competencia a mis canales de streaming’. O que le digan: ‘si quieres publicitar tu canal de streaming, paga tu publicidad’. Hay formas, hay maneras de ser amable cuando se quiere ser amable”, sentenció la conductora de ATV.