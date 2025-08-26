HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Espectáculos

Magaly Medina respalda a Gisela Valcárcel tras revelar que no la dejaron ingresar a América TV: “Tiene un público que la respalda”

Magaly Medina se solidarizó con Gisela Valcárcel tras denunciar que no la dejaron ingresar al canal y calificó el hecho como una falta de respeto a su trayectoria.

Magaly Medina emitió su opinión tras denuncia de Gisela. Foto: composición LR/difusión/YouTube/Instagram
Magaly Medina emitió su opinión tras denuncia de Gisela. Foto: composición LR/difusión/YouTube/Instagram

La inesperada controversia entre Gisela Valcárcel y América Televisión sorprendió al medio de la farándula. Luego de que la popular ‘Señito’ denunciara en una transmisión en vivo que no se le permitió el ingreso a las instalaciones del canal en Santa Beatriz, donde se presentaría en 'América hoy', Magaly Medina salió al frente para expresar su respaldo. “Tiene un público que la respalda”, aseguró la conductora para Infobae.

A pesar de las discrepancias que ambas figuras han tenido en el pasado, Magaly Medina se solidarizó con la también empresaria, resaltando su trayectoria y el rol que ha cumplido en la televisión peruana. “Terrible. Mi solidaridad con ella”, comentó, dejando claro que, más allá de diferencias, se debe reconocer la carrera de la exconductora de TV.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel anuncia el fin de 'América hoy' tras ser prohibida de ingresar a América TV

lr.pe

Magaly Medina muestra su respaldo a Gisela Valcárcel tras polémica con América TV

Magaly Medina fue enfática al señalar que impedir el acceso a Gisela Valcárcel resulta injusto, considerando que ha sido una de las figuras más importantes de la televisión nacional. “A mí me parece una falta de respeto que no se le deje pasar a una conductora con tanta trayectoria como Gisela. Nos guste o no, tiene una trayectoria y un público que la sigue, eso es indudable. Que no se le deje entrar al canal donde permaneció tantos años y donde, como productora, mantiene un programa de televisión, me parece tremendo”, aseguró.

La conductora también comparó la situación con otros casos, recordando que personajes como Nicola Porcella sí tuvieron acceso a las instalaciones pese a su historial de escándalos y conflictos con el canal. “Se le ha permitido la entrada a Nicola Porcella, un chico que se portó mal con el canal, que hizo cincuenta mil escándalos y luego despotricó de América Televisión, y lo dejaron entrar campante. Sin embargo, a Gisela no se le deja ingresar”, añadió.

PUEDES VER: Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: 'Es bien desagradable'

lr.pe

Magaly Medina critica el trato hacia Gisela y pide respeto a su trayectoria

La conductora de televisión consideró que el canal debió manejar la situación con mayor consideración hacia la trayectoria de Gisela Valcárcel. “Por cortesía se le pudo haber dicho: ‘Señora Gisela, no la vamos a dejar entrar, no queremos que entre al canal, así que mejor no se acerque’. Para no hacerle pasar el papelón que le han hecho pasar”, manifestó.

Magaly Medina explicó que se pudo haber llegado a un acuerdo sin necesidad de exponerla públicamente. “Le dices: ‘Mira, no quiero que te presentes en el programa porque me estás haciendo competencia a mis canales de streaming’. O que le digan: ‘si quieres publicitar tu canal de streaming, paga tu publicidad’. Hay formas, hay maneras de ser amable cuando se quiere ser amable”, sentenció la conductora de ATV.

Notas relacionadas
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Natalia Málaga habla por primera vez sobre el origen de su enfrentamiento con el hijo de Eva Ayllón: “Tiene mentalidad de niño”

Natalia Málaga habla por primera vez sobre el origen de su enfrentamiento con el hijo de Eva Ayllón: “Tiene mentalidad de niño”

LEER MÁS
Magaly Medina reclama a Antonio Pavón y le exige poner fecha de matrimonio con Joi Sánchez: "Ya pasaron cinco años"

Magaly Medina reclama a Antonio Pavón y le exige poner fecha de matrimonio con Joi Sánchez: "Ya pasaron cinco años"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

LEER MÁS
Gisela Valcárcel: le impiden ingresar a América TV y anuncia fin de programa 'América hoy'

Gisela Valcárcel: le impiden ingresar a América TV y anuncia fin de programa 'América hoy'

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani rompe su silencio tras ser ampayada besándose con misterioso hombre: "Me siento avergonzada"

Suheyn Cipriani rompe su silencio tras ser ampayada besándose con misterioso hombre: "Me siento avergonzada"

LEER MÁS
¡Taylor Swift y Travis Kelce se casan! Cantante y jugador de la NFL anuncian su compromiso tras dos años de relación

¡Taylor Swift y Travis Kelce se casan! Cantante y jugador de la NFL anuncian su compromiso tras dos años de relación

LEER MÁS
Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Espectáculos

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Maju Mantilla responde sobre rumores de infidelidad en su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Pido respeto para él"

Chef peruano Antonio Zavala niega relación con Maju Mantilla tras rumores de romance: "Cariño y admiración"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota