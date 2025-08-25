HOYSuscripcion LR Focus

Natalia Málaga habla por primera vez sobre el origen de su enfrentamiento con el hijo de Eva Ayllón: “Tiene mentalidad de niño”

Natalia Málaga explicó que no permitió que Eva Ayllón se presentará a cantar en un supuesto 'prostíbulo', lo que enfadó a Francisco García Ayllón. 

Magaly Medina tuvo como invitada a Natalia Málaga. Foto: ATV.
Natalia Málaga reveló por primera vez el porqué vive enfrentada con Francisco Garcia Ayllón, hijo de Eva Ayllón. La exvoleibolista se presentó en ‘Magaly TV: la firme’ y explicó que todo comenzó cuando ella no permitió que la cantante realizara un show en un local, el cual, según dejó entrever Magaly Medina, se trataría de un prostíbulo.

“Eva me manda con Denisse Loyola, su asistenta personal, acompañarlo a Francisco a ver un local para trabajar. Era en épocas de pandemia, pero que ya estábamos saliendo y se podían hacer los shows. Pero cuando llegamos, el local era un sitio imposible para meter a Eva Ayllón a cantar”, expresó Málaga, quien aseguró que luego conversó con la artista y le explicó que no había forma de que se presentará en ese lugar.

La cantante criolla entendió la posición de Natalia y le dio la razón. No obstante, según la exdeportista, esto no fue del agrado de Francisco García, quien desde ese entonces cambió su actitud hacia ella. “Fueron celos profesionales, tal vez por la forma en que se comportaba y actuaba. Desde ahí ya no hubo una buena relación”, señaló.

PUEDES VER: Eva Ayllón revela que no ve a su hijo hace casi 1 año tras escándalo legal con Natalia Málaga: "No lo crie así"

lr.pe

Natalia Málaga explotó de cólera al ser vinculada sentimentalmente a Eva Ayllón y culpó a Francisco García

Natalia Málaga no ocultó su molestia al notar que aún la vinculan con Eva Ayllón. “Han jodi.. mi imagen”, señaló en vivo, acusando directamente a Francisco García.

“Saben cómo soy yo. Soy agresiva, impulsiva en los momentos que tengo que ser. No soy pareja de Eva Ayllón, es mi íntima amiga. Trabajo con ella y no tiene nada que hacer en esta situación que ha levantado tanto polvo. Es una situación desagradable. Han jo… mi imagen, eso es lo que él (Francisco) ha querido”, expresó Natalia Málaga, quien luego advirtió al hijo de Eva Ayllón.

“Yo podría decir mil cosas de este niño, porque tiene una mentalidad de niño, pero no lo voy a decir”, indicó, para luego afirmar que él trabajaba gracias a que su madre era cantante. "Él era el ingeniero de sonido de la orquesta de Eva Ayllón, solo porque era su hijo", sentenció.   

