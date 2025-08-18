HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Christian Meier protagoniza incómodo momento con reportera de 'América hoy' tras preguntas sobre el padre de Alondra García Miró

El actor peruano Christian Meier vivió un tenso cruce con una reportera de 'América hoy' durante la alfombra roja de la película Mistura, al ser consultado sobre su exsuegro, el padre de Alondra García Miró.

Christian Meier y Alondra García Miró tuvieron una mediática relación. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/YouTube
Christian Meier y Alondra García Miró tuvieron una mediática relación. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/YouTube

Durante el estreno de 'Mistura', la nueva cinta que protagoniza junto a la actriz Bárbara Mori, Christian Meier fue abordado por los medios de comunicación en medio de una concurrida alfombra roja. El evento, que marcó el regreso del actor y cantante al Perú junto a su esposa Andrea Bosio, tuvo un momento incómodo cuando fue interrogado por una periodista sobre su pasada relación con Alondra García Miró y el vínculo que mantiene con su padre.

La situación se tornó aún más llamativa cuando el propio don Rafael, padre de Alondra García Miró, también se hizo presente en la gala, revelando que fue invitado personalmente por el actor, con quien mantiene una amistad de años. Las declaraciones generaron curiosidad en la prensa, lo que provocó que Meier decidiera cortar la conversación ante preguntas que consideró inapropiadas.

El tenso momento de Christian Meier con reportera de 'América hoy'

El nombre de Christian Meier volvió a acaparar titulares luego de su participación en el avant premiere de 'Mistura', donde fue consultado insistentemente por su antigua relación sentimental con Alondra García Miró. El hecho ocurrió cuando una reportera de 'América hoy' lo interceptó durante su paso por la alfombra roja para obtener declaraciones sobre su actual vínculo con el padre de su expareja.

En un primer momento, Meier respondió de manera escueta cuando se le preguntó por su esposa Andrea Bosio, afirmando: “No me puedo quejar, estoy muy contento...”, evitando ampliar en detalles. Sin embargo, cuando se le mencionó al padre de Alondra, el actor optó por retirarse y atender a otros medios, evidenciando su molestia.

Más tarde, la periodista volvió a interceptarlo a la salida del evento, reiterando las preguntas sobre el padre de Alondra García Miró. Esta vez, el actor se mostró visiblemente incómodo y guardó silencio, sin emitir comentario alguno mientras caminaba junto a su esposa. Andrea Bosio sí se mostró accesible con la prensa y declaró con una sonrisa: “Más feliz que nunca”, al ser consultada sobre su matrimonio.

Padre de Alondra García Miró se reencuentra con Christian Meier

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el inesperado reencuentro entre Christian Meier y don Rafael, padre de Alondra García Miró. El familiar de la modelo se encuentra actualmente radicando en París y viajó a Lima para asistir al estreno de 'Mistura', a invitación expresa del actor peruano.

“Christian me ha invitado personalmente. Es parte de nuestra familia desde siempre, porque mi tía estuvo casada con el hermano de su papá. Tenemos una amistad de muchos años”, explicó don Rafael ante los micrófonos de 'América hoy'. Las palabras del padre de Alondra sorprendieron por el nivel de cercanía que aún existe entre ambos, a pesar de que la relación entre Meier y Alondra concluyó hace varios años.

Durante su encuentro en la alfombra roja, ambos se saludaron con un cálido abrazo. “Qué gusto verlo, ojalá te guste, es una gran película”, le dijo el actor, a lo que don Rafael respondió con afecto. Incluso, en tono de broma, comentó sobre su presencia en el evento: “Sí, mejor me voy creo ¿no?”, al ser consultado sobre si su aparición podría generar incomodidad con el actual novio de su hija, el empresario Francisco Alister Moreno.

Finalmente, el padre de Alondra García Miró cerró su intervención con una frase reveladora dirigida a Meier: “Yo he dicho que tú eres parte de mi familia”. A lo que el actor, sin dudar, contestó: “Claro que sí, siempre lo hemos sido...”.

