Maju Mantilla hace firme pedido tras especulaciones sobre fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Déjense de suposiciones"
Luego de que se especulara un posible romance clandestino de Maju Mantilla durante su matrimonio con Gustavo Salcedo, la reina de belleza salió al frente y mandó un contundente mensaje a algunos periodistas de espectáculos.
El lunes 25 de agosto, Maju Mantilla volvió a la pantalla en su programa ‘Arriba mi gente’, donde rompió su silencio luego de que su esposo, Gustavo Salcedo, confirmara públicamente la separación. En su breve, pero firme pronunciamiento, la exMiss Mundo dejó claro que afrontará este proceso en el ámbito privado y pidió a la opinión pública cesar con las conjeturas sobre su vida personal.
La conductora de Latina expresó que atraviesa momentos difíciles y que su prioridad es su familia. Las declaraciones de Maju Mantilla surgen tras la controversia generada luego del comunicado que Gustavo Salcedo emitió el pasado 20 de agosto, en el que oficializó la ruptura y afirmó que llevaban separados “desde hace un tiempo”.
Maju Mantilla tras separación: "Déjense de suposiciones"
Durante su reaparición en vivo en ‘Arriba mi gente’, Maju Mantilla no evitó referirse, aunque brevemente, al complicado momento que vive. La exreina de belleza abrió el bloque saludando al público, pero también fue enfática en pedir respeto y discreción respecto a los detalles de su vida personal. “Les pido por favor que se dejen de suposiciones, especulaciones, de juicios erróneos, porque no voy a hablar del tema, no lo voy a hacer”, dijo al aire la presentadora, mirando directamente a cámara.
Asimismo, reveló que no solo enfrenta el distanciamiento con el padre de sus dos hijos, sino que también arrastra otras preocupaciones personales. A pesar de ello, reafirmó su compromiso con mantener su vida fuera del foco mediático. “Estos días han sido complicados para mí, para mi familia. Además, tengo otros temas personales que me mantienen preocupada, pero como siempre me ha caracterizado, yo voy a resolver mis problemas de forma privada, sin exponerlos”, indicó.
Rumores tras el comunicado de Gustavo Salcedo
La separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo causó revuelo, no solo por tratarse de una figura mediática, sino también por la forma en que se dio a conocer. El 20 de agosto, Salcedo publicó un comunicado anunciando la ruptura y revelando que la relación ya estaba disuelta desde hace un tiempo. Lo que generó aún más especulación fue la declaración de la exproductora de televisión Pati Lorena, quien aseguró que Maju no habría estado al tanto del contenido ni del momento en que ese mensaje sería publicado.
Además, en las últimas horas, surgieron diversas especulaciones que aseguraban que Maju Mantilla le habría sido infiel a Gustavo Salcedo en su matrimonio hasta en dos oportunidades y que podría tener un romance con Fernando Díaz, su compañero en 'Arriba mi gente'.