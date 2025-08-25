Maju Mantilla reaparece en vivo y manda fuerte mensaje tras anuncio de separación de su esposo Gustavo Salcedo: "Voy a resolver mis problemas"
Maju Mantilla rompió su silencio en televisión y pidió respeto a su vida personal tras la confirmación de su separación de Gustavo Salcedo.
Maju Mantilla tiene 2 hijos con Gustavo Salcedo. Foto: composición LR/ATV
Maju Mantilla reapareció en vivo en 'Arriba mi gente' y reconoció estar atravesando días difíciles junto a su familia. La exMiss Mundo aseguró que afrontará este proceso en el ámbito privado y envió un mensaje de fortaleza al remarcar que resolverá sus problemas lejos de la exposición mediática.