El presentador de televisión Paco Bazán tuvo fuertes palabras para el exfutbolista Reimond Manco, quien hace unos días arremetió contra Paolo Guerrero por dejarse grabar en la fiesta de cumpleaños de su pareja, Ana Paula Consorte. El 'Depredador', quien presenta un esguince en el tobillo derecho, no jugó en la jornada pasada con Alianza Lima. Además, se confirmó que se perderá el duelo ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura, lo que generó la reacción de Manco, quien lo criticó.

Debido a esto, Bazán salió a hablar en su programa 'El Deportivo', donde se mostró fastidiado. Además, resaltó que el exfutbolista no tiene ninguna autoridad moral para criticar a otras personas, debido a que, según él, lo han tenido que cargar ebrio.

Paco Bazán sobre Reimond Manco: "Eres criticón"

Durante su programa, el exportero lanzó duras críticas contra Manco y minimizó su carrera.

"Reimond Manco ahora eres criticón, ya me aburrí de ser criticón del fútbol y se lo he dado a Manco. ¿En serio? ¿Con qué autoridad moral puede criticar si tengo la imagen de él sacado cargado? ¿Con qué derecho puede criticar a nadie? De su carrera futbolística no recuerdo nada, solo eso", dijo en un primer momento.

"No era porque sea bueno, a Messi lo cargaron porque era bueno, a este no sé. ¿Cómo puede criticar alguien que ha tenido ese estándar de conducta cuando fue futbolista?", agregó.

"¿Sabes qué pasa, Reimond? Está de salida, viene jugando sus descuentos, se está yendo del fútbol, ya ganó todo. Reimond, estás criticando a un campeón del mundo, a alguien que jugó en la Bundesliga, al campeón histórico de la selección peruana. ¿Me entiendes? Ya está yéndose y creo que en la vida hay momentos", puntualizó el comunicador.

Paco Bazán cuestiona ejemplo propuesto por Reimond Manco

Durante el programa, Paco Bazán señaló que el argumento utilizado por Reimond Manco para cuestionar a Paolo Guerrero carece de validez, ya que, según él, jóvenes como Piero Quispe no tienen la autoridad moral para estar saliendo de fiesta.

"Cuando eres Piero Cari y tienes 17 años y a esa edad te desgarras, tienes que ir a casa, dormir 14 horas, comer mucha proteína y así te recuperas de la lesión muscular porque eres Cari, todavía no le has ganado a nadie, no tienes derecho ni autoridad moral para salir a bailar. Cuando eres Paolo Guerrero con 41 años, que tienes una familia constituida, tienes el derecho a festejar, él ya se está yendo y creo que en la vida se tiene que evaluar el contexto", finalizó.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Paolo Guerrero?

Cabe recordar que, hace unos días, Reimond Manco, mediante el programa de streaming Línea de 5, señaló lo siguiente: "Sí me parece un poco irresponsable, porque atrás de él vienen muchos chicos en Alianza Lima, caso Cari, Burlamaqui, Archimbaud, los que están más chicos, y van a pasar por lo mismo", explicó en un primero momento.

" A mí me parece irresponsable, no solo porque está lesionado y puede empeorar, sino porque deja que lo graben. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo", agregó.