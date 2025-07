Luego de que Pamela López saliera públicamente en su defensa, el cantante Paul Michael se pronunció sobre las fuertes críticas que recibió de Paco Bazán. Como se recuerda, el conductor de 'El deportivo en otra cancha' no tuvo reparos en tildarlo de "vago" y "mantenido" debido a su relación amorosa con la aún esposa de Christian Cueva.

En una entrevista con Trome, el integrante de Orquesta Candela decidió ignorar las críticas en su contra y dejó entrever que Paco Bazán tendría un problema personal con él. “Otra vez (risas). Creo que el problema va por otro lado. Seguro debe estar celoso de mi relación (con Pamela López) porque no entiendo qué le pasa. Siempre me está atacando, pero no le hago caso”, respondió Paul Michael.

Paco Bazán y su despiadada crítica hacia Paul Michael y Pamela Franco

En una reciente edición de su programa, Paco Bazán lanzó duras críticas en contra de Pamela López y su relación con Paul Michael. "La casa en la que vive, en la que ese vago que tiene de pareja, a la que ha conseguido trabajo en Orquesta Candela, se revuelca y juega pistolitas con los hijos de Cueva, ¿de quién es? ¿la casa de quien es? Es un bien conyugal (con Christian Cueva)", fueron la expresiones que utilizó el exarquero de Universitario.

De esta manera, Paco Bazán cuestionó las acciones que está haciendo Pamela López en medio del conflicto legal que tiene con Christian Cueva, a quien acusa de no pasarle ni un sol para la manutención de sus tres hijos.

Pamela López defendió a Paul Michael

Por su parte, Pamela López salió al frente para defender a su actual pareja, el cantante Paul Michael, tras las críticas de Paco Bazán. En declaraciones para Trome, la trujillana dejó entrever que el conductor tendría un interés oculto al criticar su relación. “No sé el trasfondo de sus comentarios, yo nunca he tenido ningún altercado con Paco. Algo le generará Paul para criticarlo de forma irresponsable”, comentó.

Además, al ser consultada si Paco Bazán estaría criticándola para quedar bien con su aún esposo Christian Cueva. La trujillana respondió: “No creo. Fui testigo del altercado que tuvo con él mediante una llamada telefónica, yo estaba al costado y escuché y grabé todo”.