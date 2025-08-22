HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Magaly Medina le dice de todo a Paul Vega por rechazar a niña que le pidió una foto: “El daño está hecho”

Magaly Medina tildó de “Viejo” al actor de ‘Al fondo hay sitio’ y no creyó en sus disculpas a la menor con habilidades especiales tras protagonizar polémicas imágenes. 

Paul Vega es uno de los actores de la popular serie 'Al fondo hay sitio'. Foto: ATV.
Paul Vega es uno de los actores de la popular serie 'Al fondo hay sitio'. Foto: ATV.

Magaly Medina hablo fuerte tras difundirse las polémicas imágenes de Paul Vega, actor que da vida a ‘Koki’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’. En ellas, se ve al artista rechazando el pedido de una niña con habilidades especiales que esperaba una foto con él a la salida de las grabaciones. “El daño está hecho”, sostuvo la presentadora de ATV durante su programa del jueves 21 de agosto.

“Él baja con calma, no estaba apurado, no lo estaban llamando a escena. Él es un actor viejo, no un jovencito que desconozca. Mira minuciosamente a la menor, que evidentemente es una niña con habilidades especiales, y en vez de acercarse a darle un saludo o una sonrisa, le hace un gesto de desprecio, como diciéndole: ‘Apártate de mí’, le pone el codo”, comentó Magaly mientras mostraba las imágenes que desataron polémica.

PUEDES VER: Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

lr.pe

Magaly Medina no cree en las disculpas de Paul Vega

Tras hacerse virales las imágenes en las que Paul Vega rechaza a una menor de edad, el popular actor pidió disculpas a la niña refiriéndose a ella como ‘esa persona’. Sin embargo, Magaly Medina afirmó que el pedido de perdón fue forzado por la avalancha de críticas y desmintió su versión de los hechos.

“Él dice que salió corriendo, pero no lo estaba. En el video se lo ve bajando tranquilo, y tenemos la información de que habían acabado las grabaciones, y no tenía apuro como él dice. No había ninguna prisa, y aun así le negó un gesto mínimo a la pequeña. Sus palabras llegan tarde, cuando ya el daño estaba hecho”, señaló en vivo la presentadora.

“Toda tu carrera se debe al aplauso del público quienes sintonizan tu novela que perteneces no sé cuántos años. Lo mínimo es bajas, le das un beso y te vas, si no quieres tomarte una foto. El agradecimiento es algo que las personas públicas deben tenerlo. Como esto ha sido escandaloso, él ha salido a defenderse de esa manera. Pero la indiferencia existió, y muy tarde Paul Vega”, sentenció Magaly.

PUEDES VER: Magaly Medina se burla del supuesto romance entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza: "Esto es guerra por el rating"

lr.pe

Actor Paul Vega pide disculpas a niña

Debido a las críticas, Paul Vega ofreció sus disculpas a la niña con habilidades especiales y hasta la invitó a que asista a las grabaciones de ‘AFHS’. “Pido perdón a esa persona que se sintió incómoda, la cual hice pasar un mal rato. Fue un momento difícil, a veces las grabaciones son muy apuradas y te están llamando. En el apuro cometí la torpeza de no atender a esta persona amablemente y como se lo merecía”, compartió.

Aseguró también que él no trata así a las personas y que jamás tuvo la intención de rechazar a la niña con habilidades especiales.

