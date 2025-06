Gabriel Calvo culpa a Mónica Sánchez por conflictos en chat de actores sobre Ley del artista: "¿Qué le molesta?"

El actor Gabriel Calvo rompió su silencio sobre el polémico grupo de WhatsApp que reúne a más de 900 artistas para debatir sobre la Ley del artista en el Perú. En una reciente emisión del podcast 'Nadie se salva', el conductor reveló que el ambiente dentro de ese espacio virtual se volvió tóxico, con disputas, falta de transparencia y acusaciones cruzadas. Sus declaraciones ha generado reacciones dentro del gremio, especialmente por sus críticas directas a la actriz Mónica Sánchez, a quien señaló de fomentar tensiones entre los miembros.

Gabriel Calvo defendió su postura tras abandonar el grupo de WhatsApp, señalando que su salida no implica un retiro de la lucha colectiva por los derechos laborales de los artistas, sino una forma de mantenerse coherente frente a la desorganización que, según él, domina la dinámica del chat. “A los 10 segundos de formado ese chat me salí. ¿Por qué? Porque nadie se pone de acuerdo nunca”, expresó el actor con firmeza.

Gabriel Calvo cuenta conflicto dentro del chat de actores y culpa a Mónica Sánchez

Durante la entrevista, Gabriel Calvo brindó detalles sobre el origen de los conflictos dentro del grupo creado para impulsar la discusión sobre la Ley del artista. Según indicó, el chat fue formado con más de 900 integrantes, entre actores, actrices y trabajadores del arte, pero desde el inicio se vio afectado por la desorganización y la falta de liderazgo claro. “Crearon un chat con 900 personas, por lo menos, donde agregaron un montón de gente. Yo he hablado sobre el derecho que tienen los artistas, pero me salí porque nadie se pone de acuerdo”, explicó.

El actor denunció que, además de la confusión en la comunicación, existía una falta de transparencia desde la directiva de Inter Artis Perú, la entidad que representa al gremio. Según dijo, algunos participantes acusaban a otros de filtrar información o tomar decisiones sin consenso, lo que generó desconfianza generalizada. Este contexto provocó que el actor decidiera abandonar el chat para evitar “disputas improductivas” y mantenerse al margen.

Las declaraciones del actor fue una directa crítica a Mónica Sánchez, a quien responsabilizó a la actriz por generar divisiones dentro del grupo y cuestionó su postura frente a las diferencias de opinión. “Que la señora Mónica Sánchez diga que eso me pinta de cuerpo entero, no sé de qué me pinta. ¿Qué le molesta? ¿Que haya dicho que hay un montón de gente que no me cae? Probablemente, no le caiga al 90% de las personas que están en ese chat y esa es la verdad”, declaró.

Actor Gabriel Calvo critica la falta de transparencia

Gabriel Calvo también enfatizó que su estilo frontal y directo no debe ser confundido con una actitud negativa o divisiva. Por el contrario, aseguró que se mantiene firme en la lucha por los derechos de los actores, pero que no está dispuesto a participar en dinámicas que considera caóticas o carentes de liderazgo. “No me interesa caerle bien a todos, pero sí seguiré luchando por los derechos de los actores, así seguirá siendo”, sentenció.

El actor dejó en claro que su crítica se dirige hacia las formas de organización y comunicación dentro del gremio, más que a los objetivos de la movilización. No obstante, sus palabras han evidenciado una fractura entre quienes apoyan una estructura horizontal en la toma de decisiones y aquellos que priorizan la unidad del colectivo sin exponer públicamente sus diferencias.