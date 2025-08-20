Curwen critica a Magaly Medina tras entrevista ‘humanizada’ a Keiko Fujimori: “Se repite lo del 2021”

Lo que buscan las figuras políticas es la exposición y no responder preguntas incómodas, aseguró Curwen. | Foto: composición LR/ YouTube/ El Diario de Curwen

Lo que buscan las figuras políticas es la exposición y no responder preguntas incómodas, aseguró Curwen. | Foto: composición LR/ YouTube/ El Diario de Curwen

Durante su edición del miércoles 20 de agosto, el youtuber Víctor Caballero, más conocido en el mundo de las redes sociales como ‘Curwen’ se tomó unos minutos para cuestionar la próxima entrevista a Keiko Fujimori que publicará Magaly Medina en su pódcast.

El creador de contenido no se guardó nada y explotó contra la también conductora del programa Magaly TV, La Firme, al considerar que la entrevista fue muy blanda y trató de ‘humanizar’ la figura de la lideresa de Fuerza Popular.

“A los políticos no les gustan las preguntas incómodas”, señaló Curwen

Según Curwen, a los políticos como a la hija de Alberto Fujimori no le gusta que le hagan cuestionamientos incómodos. “Los políticos ya no quieren ser entrevistados por periodistas. Buscan esquivar preguntas y lo único que quieren es exposición. A Keiko no le puedes preguntar de su signo o cuál es el sabor favorito de su helado. Se está repitiendo lo mismo del 2021”, señaló el streamer de Brutalidad Política.

De otro lado, manifestó que el fujimorismo eligió a Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo y gracias a esta agrupación política la presidenta Dina Boluarte ya no podrá ser investigada hasta que culmine su mandato.

Asimismo, agregó que Keiko Fujimori, al sentarse en una entrevista con Medina Vela y contar historias como la enfermedad de su madre o temas sin importancia, espera que los peruanos simpaticen con ella.

“Ella quiere que la gente diga que Keiko no es la política nefasta, sino una señora chévere”, aseguró el influencer.

Cabe mencionar que Magaly Medina publicará este jueves 21 de agosto la entrevista a la lideresa de Fuerza Popular.