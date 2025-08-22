Keiko Fujimori confiesa que Mark Vito le habría sido infiel durante su matrimonio: “He llorado mucho”

Keiko Fujimori reveló que su exesposo, Mark Vito Villanela, le habría sido infiel durante el matrimonio que mantuvieron por casi 20 años. La excandidata a la presidencia del Perú estuvo como invitada en el podcast de Magaly Medina, donde reveló detalles desconocidos de su vida privada y de la relación con el influencer norteamericano, sobre la cual habló muy poco anteriormente.

Durante la conversación, la presentadora le consultó si Mark Vito le había roto el corazón en algún momento, a lo que Keiko afirmó que sí. Señaló que su proceso de separación fue duro, ya que considera que los temas judiciales que tuvo y una presunta infidelidad fueron el inicio del fin de su matrimonio.

“Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que ya, si se cruza la línea de la que no había regreso. Lo conversamos alteradamente”, sostuvo la hija del expresidente Alberto Fujimori.

Keiko Fujimori revela que lloró por supuesta infidelidad de Mark Vito

La respuesta de Keiko Fujimori sorprendió a Magaly Medina, quien escuchaba por primera vez que Mark Vito le habría sido infiel durante su matrimonio. “¿Ah sí? ¿Tú puedes ser alturada cuando uno te pone los cachos? Ah, no, yo lo mato. Primero le tiro todas las ollas y luego converso alteradamente. Pero luego converso alteradamente ya del divorcio, ¿no?”, dijo entre risas y seriedad la popular ‘urraca’.

Sin embargo, cuando Magaly quiso profundizar sobre la presunta, la excandidata presidencial se negó a dar más detalles y solo señaló que lloró demasiado. “No voy a contar todos esos detalles. Pero yo creo que siempre se puede conversar de manera respetuosa. Sí, las emociones salen, por supuesto. Uno tiene que elevar más la voz. He llorado mucho”, sostuvo de manera tranquila.

¿Cómo anunció Keiko Fujimori su divorcio de Mark Vito?

Keiko Fujimori y Mark Vito contrajeron matrimonio en 2004 y, pese a los temas políticos y legales que tuvo la excandidata presidencial, se mostraban como una pareja estable y unida. Sin embargo, en junio de 2022, Keiko anuncio su separación del norteamericano, tras 20 años de matrimonio.

En un comunicado, señaló que decidió poner fin a su relación, priorizando el bienestar de las dos hijas que tienen en común. El divorcio se concretó legalmente en 2023. A partir de allí, Mark Vito se convirtió en tiktoker y comenzó a involucrarse con la farándula nacional.