Luego de las declaraciones de Keiko Fujimori en el programa 'Magaly TV, la firme', donde confesó haber llorado durante su separación, Mark Vito reapareció públicamente y fue consultado sobre si le fue infiel a la lideresa de Fuerza Popular. Aunque evitó confirmar o negar la acusación, el empresario estadounidense dejó claro que no quiere revivir temas del pasado por respeto a su actual relación.

“Yo no voy a pisar el palito. Hemos terminado en buenos términos y quiero llevar la fiesta en paz. No voy a hacer ningún comentario al respecto”, señaló Vito en declaraciones al programa 'Todo se filtra', al ser cuestionado sobre su presunta deslealtad durante su matrimonio con Keiko Fujimori.

Mark Vito evita hablar de una presunta infidelidad a Keiko Fujimori

Al ser abordado por la prensa, Mark Vito fue directo al dejar en claro que no dará detalles sobre el motivo del divorcio con la excandidata presidencial. Además, subrayó que no desea generar conflictos con su exesposa, de quien se separó legalmente hace tres años. La palabra “infidelidad” rondó las preguntas, pero Vito se mantuvo firme en su decisión de no entrar en polémicas.

“No voy a comentar nada sobre el divorcio. Le tengo mucho respeto a Keiko y también a mi pareja actual”, expresó. El también ciudadano peruano naturalizado sostuvo que está enfocado en su nueva relación amorosa y que su prioridad ahora es mantener una vida tranquila.

Declaraciones de Mark Vito

Mark Vito no solo defendió su silencio respecto al pasado, sino que también sorprendió con una declaración sobre el futuro sentimental de su exesposa. “Me siento en mi prime y espero que ella también esté en su prime. Quiero que encuentre un buen chico porque no solo se lo merece, sino también por el bienestar de mis hijas”, señaló.

En contraste, Keiko Fujimori había contado a Magaly Medina que le sorprendió cuando Vito fue quien propuso el divorcio, luego de que ella lo planteara en ocasiones anteriores sin éxito. “Él siempre decía que no, porque viene de una familia cuyos padres acaban de cumplir 50 años de casados, mientras que yo vengo de un divorcio muy público y duro. Por eso me sorprendió”, reveló.