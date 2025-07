Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen sin maquillaje, luego de recibir críticas por su apariencia durante la celebración de su cumpleaños número 28. Tras la difusión de fotos y videos del evento, en redes sociales comenzaron a circular especulaciones sobre supuestos retoques estéticos a los que se habría sometido la actriz y cantante.

Ante los comentarios y los informes de algunos programas de televisión, entre ellos los de Magaly Medina, Flavia decidió pronunciarse en sus redes sociales. La artista negó haber pasado por el quirófano y cuestionó la veracidad de lo que se dice en televisión: “Tienen que parar (de sacar) información de chatgpt jajaja. Lo bueno es que no hay publicidad mala”, escribió en la descripción de un video donde responde a las críticas.

Flavia Laos lanza fuerte mensaje contra conductores de televisión

Este viernes 25 de julio, Flavia Laos compartió un video en su cuenta de TikTok en el que lucía un conjunto negro, destacando su figura, mientras cantaba una canción de Camilo que incluía la frase “Me lo dijo chatgpt”. En esta publicación, la intérprete de 'Bla bla bla' hizo referencia a los recientes comentarios sobre su apariencia y los supuestos retoques estéticos que habría recibido.

“La TV dice que me hice pómulos, agrandamiento de ojos, entre otras cosas que no me he hecho”, escribió en tono irónico. Además, criticó a quienes la acusan de sufrir “dismorfia corporal”, un trastorno relacionado con la preocupación excesiva por la apariencia física. “Para colmo me diagnostican un desorden mental sin haber estudiado psicología”, expresó, dejando en claro su molestia por las opiniones sin fundamentos que circulan en medios y redes.

Flavia Laos hace mea culpa tras comentario despectivo sobre el pisco

En su visita al programa 'Ponte en la cola', Flavia Laos aclaró la polémica sobre el comentario que hizo sobre el pisco en su cumpleaños. Como se recuerda, la influencer fue captada teniendo una conversación con el streamer Diealis, en donde se le escucha decir: “¿Quieres un whisky caro o un pisco de m**?”, lo que generó muchas críticas en su contra.

Al respecto, la cantante aseguró que no lo hizo con mala intención y expresó su amor por la bebida nacional. “Soy amante del pisco sour y de los chilcanos, fui la primera en decir que pongan pisco en mi cumple”, aseguró. “Pudo sonar mal, pero fue cero en ese sentido”, añadió y admitió que su comentario no fue acertado.