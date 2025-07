Flavia Laos celebró recientemente su cumpleaños de manera anticipada junto a otras celebridades de la farándula nacional. La actriz, que cumple 28 años el 1 de agosto, declaró para 'América TV' sobre sus planes a futuro e inevitablemente se le preguntó sobre el tipo de hombre que busca para formalizar una relación y, posteriormente, casarse.

¿Qué dijo Flavia Laos sobre la posibilidad de casarse en un futuro?

La joven actriz aprovechó las cámaras para anunciar su nuevo emprendimiento de comida rápida y no dudó en dejar en claro sus expectativas en el amor: "Mucha gente dice: "Ay, Flavia busca un chico con dinero". Obviamente, si tienes que darte la vida que yo me puedo dar, si yo trabajo, hago mi platita y todo, pues ese chico también tiene que estar en ese nivel. Todavía no conozco a la persona que quiero que camine conmigo de la mano, o sea, para siempre", comentó Flavia, dejando en claro que, si un hombre busca pretenderla, tiene que tener las mismas ambiciones que ella percibe.

Su intención de casarse a los 30 o 31 años

Asimismo, la propia influencer dejó en claro su postura de querer casarse entre los 30 y 31 años: 'No quiero que sea para uno o dos meses. Ya me cansé. Tengo 28, chicas. Al menos, tiene que ser dos años para conocernos y el anillo. A los 30 o 31, ya quiero casarme', concluyó.

¿Qué personajes de la farándola local asistieron al cumpleaños de Flavia Laos?

Entre los invitados en la fiesta de Flavia Laos estaba la actriz Daniela Feijoó, las modelos Samantha Batallanos, Macarena Gastaldo, quien hace poco estuvo presente en el Valor de la Verdad, el streamer Diealis, el tiktoker Josi, entre otros.

Además, el sentido familiar también se hizo presente, ya que Kiara Laos, hermana menor de la influencer, se mostró muy unida a Flavia durante la celebración.