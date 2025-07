Flavia Laos lanzó su primer emprendimiento gastronómico: 'Adicto' durante la celebración de sus 28 años. Esta cadena de comida rápida de la actriz e influencer peruana ofrece hamburguesas, wraps, pollo crocante y demás acompañamientos como salsas, papas fritas, entre otras, buscando abrirse camino en el mundo del fast food. Ahora, una joven peruana se volvió viral en TikTok tras compartir su experiencia probando los productos de esta marca.

Según se muestra en su cuenta @_andreayr, compró papas regulares, wrap y dos hamburguesas: una de pollo y otra de carne, gastando un total de S/100, sin contar el costo de delivery. "Hoy vamos a probar 'Adictos', el nuevo emprendimiento de Flavia Laos. Para probar un poco de todo he pedido (varios productos)", se le oye decir a la influencer.

Joven peruana queda decepcionada por precio de hamburguesas de Flavia Laos

Lo primero que probó la creadora de contenido fueron las papas fritas de Adictos. Según explicó, esta guarnición llegó muy frío y el tamaño del empaque no se comparaba con el precio de los S/7 que pagó por ellas. Sin embargo, en cuanto a las cremas, estas sí fueron de su agrado.

"Voy a probar una papita. Está frío y duro. El tamaño del Junior, por S/7 podrían haber puesto un poco más (...) Nada que ver. He conseguido mejores papas en miles de lugares. Son muy delgaditas y vinieron frías", mencionó. El segundo producto que probó fueron los chicken tenders, que a diferencia de las papas, también le parecieron de un buen sabor.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando degustó la hamburguesa de pollo. De acuerdo con la tiktoker, pese a que la proteína era agradable al gusto, la falta de variedad en los ingredientes fue un punto negativo, ya que solo venía acompañado con pepinillos.

"Está rico la hamburguesa de pollo, pero me parece que le falta un montón de cosas. El pollo sí está bien rico, pero para que venga solo con pickles y me costó como S/30. No pues", sentenció.

Tras terminar de probar la hamburguesa y el wrap, la joven les dio un puntaje general de 5. Aunque algunos productos sí le gustaron, otros no cumplieron sus expectativas del todo. "No es espectacular, está rico, pero no es un 10. Además, para el precio, que hemos gastado más de S/100 pues, no", indicó.