Kike Márquez hace dura advertencia tras confesiones de saliente de Génesis Tapia: "Ella es una mujer casada"

¡Quiere recuperarla! En una entrevista para 'Magaly TV, la firme', Kike Márquez tuvo fuertes palabras contra el saliente de Génesis Tapia, a quien tildó de "amante" y aseguró que busca el perdón de la exbailarina.

Kike Márquez y Génesis Tapia viajaron juntos a Brasil. Foto: Composición LR/captura/YouTube
En medio de una nueva polémica mediática, Kike Márquez se pronunció con firmeza sobre el vínculo que aún lo une a su esposa, Génesis Tapia. Esto, luego de que un joven — llamado Joshua Franco — asegurara públicamente haber tenido una reciente relación sentimental con la exfigura televisiva. Márquez no solo desestimó las declaraciones del supuesto saliente de Génesis Tapia, sino que además lanzó un mensaje directo: “Nadie se va a llevar a mi mujer”.

Las declaraciones fueron ofrecidas a 'Magaly TV, la firme', donde hace unos días se mostraron imágenes que respaldarían el testimonio del joven. Sin embargo, el empresario minimizó las pruebas y reafirmó su intención de recuperar a su esposa, con quien asegura no ha terminado legalmente su matrimonio.

PUEDES VER: Génesis Tapia postulará al Congreso en las elecciones 2026, pero es 'puesta en aprietos' con preguntas sobre el Legislativo

Kike Márquez marca territorio con Génesis Tapia

En conversación con la prensa, Kike Márquez insistió en que Génesis Tapia y él continúan casados y, por lo tanto, cualquier otra persona que intente entablar una relación con la abogada estaría ocupando el rol de “amante”. “Si ella salió con él fue cuando estábamos separados. Pero ella es una mujer casada y quien salga con ella tiene el lugar de amante”, sentenció el empresario.

Lejos de buscar confrontación mediática, Márquez remarcó que esta es la primera vez que se pronuncia públicamente sobre su relación con Tapia, madre de sus hijos. “Yo jamás he salido a hablar mal de ella”, sostuvo. Además, restó validez a las imágenes presentadas por el joven, indicando que “un beso en la cara no me parece una prueba fehaciente”, y que incluso los amigos homosexuales de su esposa la saludan de esa manera.

PUEDES VER: Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política: 'Ni Acuña'

“Estoy tratando de que vuelva conmigo”

El empresario no solo desautorizó cualquier nuevo vínculo amoroso en la vida de la exchica reality, sino que reveló que está enfocado en reconciliarse con ella.

“Ahora lo que estoy haciendo es tratando de que vuelva conmigo. Cometí errores, eso no lo puedo negar, pero ahora, viendo las consecuencias de mis actos, me doy cuenta de que no la quiero perder”, expresó Márquez en tono reflexivo. “Nadie se va a llevar a mi mujer”, reiteró con firmeza.

