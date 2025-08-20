HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Joshua Franco, exsaliente Génesis Tapia, revela que gastó hasta S/6.000 en una cita con la empresaria: "Fue la más cara"

Tras ser negado públicamente, el empresario reveló que llegó a gastar S/6.000 en una cena con Génesis Tapia y mostró chats en los que ella lo llamaba “Amor bello” y le respondía “te amo”.

Joshua Franco expone las costosas citas con Genesis Tapia. Foto: composición LR/ATV/difusión
Joshua Franco expone las costosas citas con Genesis Tapia. Foto: composición LR/ATV/difusión

Joshua Franco, empresario de 30 años y exsaliente de Génesis Tapia, llegó al set de 'Magaly TV, la firme' para contar detalles inéditos del vínculo que asegura haber mantenido con la popular ‘Pelirroja’. “Bueno, eso fue la más cara, ¿no? Eso como 6.000 soles, creo”, confesó, dejando impresionada a Magaly Medina, quien señaló que, si esa fue solo una cena, “entre cinco salidas fácil llegas a los 30.000 soles”.

El empresario aseguró que sus encuentros con Génesis Tapia fueron citas exclusivas en reconocidos restaurantes de Lima como 'Cala' y 'Amador', donde no reparó en gastos. Incluso reveló que una de las ocasiones pidió una botella de champán Dom Pérignon valorizada en S/3.500. “Le decía que pida lo que quiera”, comentó, asegurando que todo lo hacía por demostrarle su cariño.

PUEDES VER: Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: 'La pareja hace que uno no esté cerca'

Joshua Franco expone las costosas citas con Génesis Tapia

Durante la entrevista con Magaly Medina, Joshua Franco relató que fueron hasta cinco los restaurantes que visitó con Génesis Tapia a lo largo de su supuesto romance con la también abogada, quien recientemente fue vista hace pocos días junto a su aún esposo, Kike Márquez, con quien incluso apareció besándose durante un viaje a Brasil tras haber anunciado su separación.

Franco no solo habló de invitaciones a reconocidos restaurantes, sino también de los exclusivos detalles que tenía con Génesis Tapia. Incluso contó que importó una crema Dior desde Estados Unidos luego de que una amiga de la abogada le comentó que no se conseguía en el Perú. “Su amiga me dijo que quería un tipo de crema de Dior, con perfume, una cosa así. Y aquí en Perú no hay. Lo busqué y no hay”, afirmó.

PUEDE VER: Pamela López arremete contra Christian Cueva tras depósito de S/12.000 por pensión: 'No tiene idea de lo que sus hijos gastan'

Joshua Franco revela chats cariñosos con Génesis Tapia

Además de exponer los gastos y detalles de sus salidas, Joshua Franco decidió mostrar conversaciones privadas para probar la existencia de una relación sentimental con la abogada, pese a que ella lo negó públicamente. En las capturas compartidas durante el informe de 'Magaly TV, la firme', se leen mensajes de cariño y complicidad. En uno de estos chats, el joven empresario le escribe: “Yo soy tu novio, que no se te olvide”, a lo que Génesis responde: “A ti tampoco. Que yo soy tu novia. Respete”.

El empresario también reveló que Tapia lo tenía registrado en su celular como “Amor bello”, lo que demostraría, según él, que no se trataba de una simple amistad, sino de un romance que ambos mantuvieron en privado. En otra conversación, Joshua Franco le declara su amor con un “te amo”, y ella le responde con un “Yo también”.

Además, el empresario contó que en una oportunidad le preguntó a la exintegrante de realities qué pasaría si le pedía formalizar la relación. Tapia contestó sin dudar: “Ya sabes que soy una figura pública y te imaginas lo que eso conlleva. La pregunta es simple: ¿te la juegas el todo por el todo sí o no? Mi respuesta es sí”.

Kike Márquez hace dura advertencia tras confesiones de saliente de Génesis Tapia: "Ella es una mujer casada"

Kike Márquez hace dura advertencia tras confesiones de saliente de Génesis Tapia: "Ella es una mujer casada"

Génesis Tapia aclara su vínculo con Joshua Franco y responde con firmeza ante acusaciones de infidelidad: "Soy una mujer soltera"

Génesis Tapia aclara su vínculo con Joshua Franco y responde con firmeza ante acusaciones de infidelidad: "Soy una mujer soltera"

Saliente de Génesis Tapia expone chats privados con exbailarina y la encara por viaje con Kike Márquez: "No soy amante de nadie"

Saliente de Génesis Tapia expone chats privados con exbailarina y la encara por viaje con Kike Márquez: "No soy amante de nadie"

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

