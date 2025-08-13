La vida sentimental de Génesis Tapia vuelve a estar en el centro de la atención mediática, luego de que su presunto saliente, Joshua Franco, decidiera hablar públicamente tras su sorpresivo viaje a Brasil. La polémica surgió cuando el programa ‘Magaly TV, la firme’ reveló los movimientos migratorios de la exbailarina y empresaria, quienes coincidirían en el mismo destino internacional con Kike Márquez, su expareja y padre de sus hijos.

Génesis Tapia y Joshua Franco.

Frente a las especulaciones de una posible reconciliación, el empresario Franco optó por conceder una entrevista al programa de Magaly Medina para aclarar su posición y deslindar cualquier vínculo como "tercero" en la historia. “Yo no soy el amante de nadie”, sentenció, al mismo tiempo que mostró contundentes mensajes que intercambió con la ahora candidata al Congreso hace solo unos días.

Joshua Franco confronta a Génesis Tapia por viajar a Brasil con su expareja

Durante la entrevista emitida en el programa de espectáculos de Magaly Medina, Joshua Franco fue enfático al declarar que su relación con Génesis Tapia estaba activa hasta antes de que ella tomara rumbo a Brasil. Según sus propias palabras, ambos mantenían un vínculo afectivo que se habría deteriorado tras el inesperado viaje al extranjero, el mismo que coincidió con la presencia de Kike Márquez en el mismo país.

Génesis Tapia y Kike Márquez en Brasil.

“Yo tenía una relación con Génesis hasta antes que viaje (...) Si ella está mintiendo, que se haga responsable de sus acciones”, declaró Franco, dejando entrever que se sintió sorprendido y, probablemente, decepcionado al conocer los detalles del viaje. Además, enfatizó que su intención nunca fue ocupar un rol de amante o figura secundaria en la vida de la empresaria.

"Tengo pruebas fehacientes de que ella y yo manteníamos una relación. Lo sabía su entorno, lo sabía el mío porque yo le pedí que ella esté conmigo y aceptó. Hemos estado juntos en muchos lugares públicos", agregó el joven saliente de Génesis Tapia.

Génesis Tapia niega reconciliación y habla sobre su situación amorosa

Por su parte, Génesis Tapia descartó tajantemente haber retomado su relación con Kike Márquez, asegurando que su presencia en Brasil respondió exclusivamente a motivos laborales. En declaraciones al programa ‘Magaly TV, la firme’, explicó que viajó para gestionar temas vinculados a su empresa y la contratación de nuevos proveedores.

“Fui a firmar unas contrataciones de la empresa y ver proveedores de mi marca. No he regresado ni tengo la intención de hacerlo. Soy una mujer soltera, casada, pero soltera”, expresó con claridad. Esto mismo le dijo a Joshua Franco, quien mostró chats comprometedores entre ambos, los cuales, demostrarían el vínculo amoroso que ambos tenían.

Chats entre Génesis Tapia y Joshua Franco

En la entrevista para el programa de ATV, Joshua Franco se mostró decidido a 'desenmascarar' a Génesis Tapia. El joven mostró chats entre ambos, los cuales, según revela, se dieron antes de que la exbailarina emprendiera su viaje a Brasil. "Ayer me enteré de que viajabas por tu amiga (...) Te haré 2 preguntas, ¿con quién viajaste y para qué?", se lee en el mensaje de WhatsApp que le envío Franco a Tapia.

Mensajes de Génesis Tapia y Joshua Franco.

"Sola, para firmar las dos contrataciones de Fetama, soy la vicepresidenta y representante legal. Ahora estoy súperocupada con mis clases de derecho constitucional, que tengas un súper día. Hablamos cuando ambos estemos desocupados. Besos", se defendió Génesis Tapia.