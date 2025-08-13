HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Saliente de Génesis Tapia expone chats privados con exbailarina y la encara por viaje con Kike Márquez: "No soy amante de nadie"

Joshua Franco, saliente de Génesis Tapia, decidió no callar más y explotó por el reciente viaje de la candidata al Congreso con su expareja a Brasil. Además, mostró sorpresivos chats que intercambiaron hace poco.

Génesis Tapia estaría en Brasil con Kike Márquez, su expareja. Foto: Composición LR/captura/ATV
Génesis Tapia estaría en Brasil con Kike Márquez, su expareja. Foto: Composición LR/captura/ATV

La vida sentimental de Génesis Tapia vuelve a estar en el centro de la atención mediática, luego de que su presunto saliente, Joshua Franco, decidiera hablar públicamente tras su sorpresivo viaje a Brasil. La polémica surgió cuando el programa ‘Magaly TV, la firme’ reveló los movimientos migratorios de la exbailarina y empresaria, quienes coincidirían en el mismo destino internacional con Kike Márquez, su expareja y padre de sus hijos.

Génesis Tapia y Joshua Franco.

Génesis Tapia y Joshua Franco.

Frente a las especulaciones de una posible reconciliación, el empresario Franco optó por conceder una entrevista al programa de Magaly Medina para aclarar su posición y deslindar cualquier vínculo como "tercero" en la historia. “Yo no soy el amante de nadie”, sentenció, al mismo tiempo que mostró contundentes mensajes que intercambió con la ahora candidata al Congreso hace solo unos días.

PUEDES VER: Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política: 'Ni Acuña'

lr.pe

Joshua Franco confronta a Génesis Tapia por viajar a Brasil con su expareja

Durante la entrevista emitida en el programa de espectáculos de Magaly Medina, Joshua Franco fue enfático al declarar que su relación con Génesis Tapia estaba activa hasta antes de que ella tomara rumbo a Brasil. Según sus propias palabras, ambos mantenían un vínculo afectivo que se habría deteriorado tras el inesperado viaje al extranjero, el mismo que coincidió con la presencia de Kike Márquez en el mismo país.

Génesis Tapia y Kike Márquez en Brasil.

Génesis Tapia y Kike Márquez en Brasil.

“Yo tenía una relación con Génesis hasta antes que viaje (...) Si ella está mintiendo, que se haga responsable de sus acciones”, declaró Franco, dejando entrever que se sintió sorprendido y, probablemente, decepcionado al conocer los detalles del viaje. Además, enfatizó que su intención nunca fue ocupar un rol de amante o figura secundaria en la vida de la empresaria.

"Tengo pruebas fehacientes de que ella y yo manteníamos una relación. Lo sabía su entorno, lo sabía el mío porque yo le pedí que ella esté conmigo y aceptó. Hemos estado juntos en muchos lugares públicos", agregó el joven saliente de Génesis Tapia.

PUEDES VER: Génesis Tapia postulará al Congreso en las elecciones 2026, pero es 'puesta en aprietos' con preguntas sobre el Legislativo

lr.pe

Génesis Tapia niega reconciliación y habla sobre su situación amorosa

Por su parte, Génesis Tapia descartó tajantemente haber retomado su relación con Kike Márquez, asegurando que su presencia en Brasil respondió exclusivamente a motivos laborales. En declaraciones al programa ‘Magaly TV, la firme’, explicó que viajó para gestionar temas vinculados a su empresa y la contratación de nuevos proveedores.

“Fui a firmar unas contrataciones de la empresa y ver proveedores de mi marca. No he regresado ni tengo la intención de hacerlo. Soy una mujer soltera, casada, pero soltera”, expresó con claridad. Esto mismo le dijo a Joshua Franco, quien mostró chats comprometedores entre ambos, los cuales, demostrarían el vínculo amoroso que ambos tenían.

PUEDES VER: Génesis Tapia rompe en llanto al hablar de su situación tras separarse de Kike Márquez: 'Ahora soy yo con 5 niños'

lr.pe

Chats entre Génesis Tapia y Joshua Franco

En la entrevista para el programa de ATV, Joshua Franco se mostró decidido a 'desenmascarar' a Génesis Tapia. El joven mostró chats entre ambos, los cuales, según revela, se dieron antes de que la exbailarina emprendiera su viaje a Brasil. "Ayer me enteré de que viajabas por tu amiga (...) Te haré 2 preguntas, ¿con quién viajaste y para qué?", se lee en el mensaje de WhatsApp que le envío Franco a Tapia.

Mensajes de Génesis Tapia y Joshua Franco.

Mensajes de Génesis Tapia y Joshua Franco.

"Sola, para firmar las dos contrataciones de Fetama, soy la vicepresidenta y representante legal. Ahora estoy súperocupada con mis clases de derecho constitucional, que tengas un súper día. Hablamos cuando ambos estemos desocupados. Besos", se defendió Génesis Tapia.

Notas relacionadas
Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política: "Ni Acuña"

Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política: "Ni Acuña"

LEER MÁS
Curwen cuestiona a Génesis Tapia por no conocer la función parlamentaria, pese a ser candidata al Congreso: “No sabe ni lo básico”

Curwen cuestiona a Génesis Tapia por no conocer la función parlamentaria, pese a ser candidata al Congreso: “No sabe ni lo básico”

LEER MÁS
Génesis Tapia postulará al Congreso en las elecciones 2026, pero es 'puesta en aprietos' con preguntas sobre el Legislativo

Génesis Tapia postulará al Congreso en las elecciones 2026, pero es 'puesta en aprietos' con preguntas sobre el Legislativo

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alexandra Hörler confiesa que tuvo problemas con su esposo por declaraciones de Antonio Pavón en EVDLV: "No lo podía creer"

Alexandra Hörler confiesa que tuvo problemas con su esposo por declaraciones de Antonio Pavón en EVDLV: "No lo podía creer"

LEER MÁS
Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

LEER MÁS
Monique Pardo indignada tras ganar demanda por S/30.000 a Gisela Valcárcel y América Televisión: "Con eso no voy a sobrevivir"

Monique Pardo indignada tras ganar demanda por S/30.000 a Gisela Valcárcel y América Televisión: "Con eso no voy a sobrevivir"

LEER MÁS
Exponen a cuánto asciende el exorbitante monto que tendrá que pagarle Jefferson Farfán a Melissa Klug en plazo de 10 días

Exponen a cuánto asciende el exorbitante monto que tendrá que pagarle Jefferson Farfán a Melissa Klug en plazo de 10 días

LEER MÁS
Michelle Soifer responde en vivo a Ricardo Rondón por mencionar que Gino Assereto es su ex: "Te va a caer tu carta notarial"

Michelle Soifer responde en vivo a Ricardo Rondón por mencionar que Gino Assereto es su ex: "Te va a caer tu carta notarial"

LEER MÁS
Alexandra Hörler confiesa que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

Alexandra Hörler confiesa que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Espectáculos

Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

Imitador de Ferxxo de 'Yo Soy' acusa al programa de humillarlo para aumentar el rating: "No soy el primero"

Fiorella Retiz expone a 'Urraco' al mostrar los insistentes mensajes que le enviaba desde 2018: "No sabía de su existencia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota