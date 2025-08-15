La empresaria y figura mediática Génesis Tapia se pronunció públicamente luego de que Joshua Franco, con quien mantuvo una cercanía reciente, hiciera declaraciones que insinuaban una supuesta infidelidad por parte de ella. En medio de especulaciones y comentarios en redes, Tapia decidió poner fin a las versiones que circulaban, dejando clara su posición: "Soy una mujer soltera".

La declaración fue parte de una respuesta directa a Franco, quien expresó sentirse afectado al ver a Tapia en Brasil junto a su aún esposo, Kike Márquez. Sin embargo, la exchica reality no solo negó cualquier tipo de engaño, sino que también defendió su derecho a manejar su vida personal sin tener que rendir cuentas a terceros. "No le debo explicaciones a nadie", sentenció.

Génesis Tapia no titubeó al responder a las declaraciones de Joshua Franco, quien aseguró haber tenido una relación con ella y sentirse decepcionado al verla compartiendo con Márquez. "Soy una mujer soltera, no tengo nada que decir al respecto. Tengo el derecho de salir con quien quiera", afirmó la empresaria, marcando distancia de cualquier vínculo formal con Franco.

La exchica reality explicó que el empresario fue alguien que estuvo conociendo, pero que nunca existió una relación sentimental consolidada. "Salimos a lugares públicos, pero decidí no formalizar ningún tipo de situación sentimental mientras estuviera casada", aclaró en una entrevista con Trome. Tapia también negó rotundamente haber tenido un amante: "Jamás dije que alguien fuera mi amante".

Génesis Tapia defiende su vida privada y vínculo con Kike Márquez

Génesis Tapia también se refirió a su viaje a Brasil, donde fue vista junto a Kike Márquez, padre de sus hijos. Aclaró que, pese a estar en proceso de separación, mantiene una relación cordial con él por el bienestar de su familia. " Con el papá de mis hijos voy a compartir siempre, como comparto con Marco Espinoza (padre de su hijo Jazael)", señaló.

La empresaria fue enfática al defender su derecho a la privacidad, subrayando que su vida personal no está sujeta al escrutinio ajeno. "No le debo explicaciones a nadie", reiteró con firmeza. Más adelante, reafirmó su postura como mujer libre y autónoma, dejando claro que no tolerará cuestionamientos sobre su integridad ni sobre las decisiones que toma en su vida afectiva. "Soy una mujer soltera y el conocer a alguien no me descalifica como mujer. No comparto el hecho de que un hombre hable de una mujer, pero se respeta", sentenció.