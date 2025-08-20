HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Exsaliente de Genesis Tapia revela los lujosos detalles que tenía con la exmodelo: "Una vez pedí un champagne de 3.500 soles"

El empresario, Joshua Franco, da detalles durante entrevista con Magaly, de la relación que mantuvo con la exmodelo, Génesis Tapia.

Empresario asegura no haber sido el 'amante clandestino' de la exmodelo.
Empresario asegura no haber sido el 'amante clandestino' de la exmodelo. | Foto: Composicion LR

El empresario Joshua Franco sorprendió al destapar su relación con Génesis Tapia en el programa Magaly TV, La Firme. Durante la entrevista, el empresario narró los episodios más lujosos que vivió con la exbailarina, entre ellos la compra de un exclusivo champagne de 3.500 soles. Según las declaraciones de Joshua, el vínculo que sostuvo con la modelo no solo incluyó costosas salidas, sino también momentos afectivos que quedaron registrados en conversaciones privadas que Franco mostró en el programa.

Franco además explicó que la cercanía con Tapia se desarrolló en un ambiente de confianza. “Fuimos a Cala, ella me pidió un Dom Pérignon de 3.500 soles y yo acepté porque quería engreírla”, contó ante cámaras. El empresario afirmó que la exmodelo siempre eligió restaurantes de prestigio y que en cada encuentro él era quien cubría los gastos.

PUEDES VER: Magaly Medina lanza fuerte comentario contra Samahara Lobaton tras pedir 30.000 soles a Youna: "También estará manteniendo a Brian, no sabemos"

lr.pe

Joshua Franco detalla los gastos de su romance

En la entrevista, Franco aseguró que en menos de un mes llegó a desembolsar una suma significativa en citas con la exbailarina. “Gasté casi 20 mil soles en un mes, pero no me arrepiento porque en ese momento estaba feliz”, declaró. Además, señaló que ella mostraba cariño a través de mensajes, los cuales él decidió presentar como pruebas del romance.

El joven precisó que Tapia lo tenía guardado en su celular como “Amor bello”. Incluso, mostró un chat donde la exmodelo le escribió: “Soy tu novia. Respete”. En otro intercambio, cuando él le confesó su amor, ella respondió con un “Yo también”. Para Franco, estas expresiones evidencian que su relación trascendió hacia algo más romántico.

PUEDES VER: Génesis Tapia aclara su vínculo con Joshua Franco y responde con firmeza ante acusaciones de infidelidad: "Soy una mujer soltera"

lr.pe

Chats filtrados revelan romance entre empresario y Tapia

Los mensajes expuestos por Franco se convirtieron en el respaldo de su testimonio. “No quiero quedar como mentiroso, por eso enseño los chats”, enfatizó durante la entrevista. En dichas conversaciones, la exchica reality se expresaba con afecto, lo que, a juicio del empresario, confirma el romance que ambos mantuvieron.

