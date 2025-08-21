Los recientes acercamientos entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi han encendido las alarmas mediáticas, alimentando rumores sobre un posible romance. Sin embargo, Magaly Medina no se deja convencer. En una reciente edición de su programa, la popular 'Urraca' se burló abiertamente de esta supuesta pareja y cuestionó la autenticidad de sus coqueteos. "Esto es una guerra por el rating y todo vale", sentenció la conductora, dejando entrever que, en su opinión, todo se trata de una estrategia televisiva cuidadosamente calculada para mantener cautiva a la audiencia.

Según Magaly, los productores de 'Esto es guerra' estarían apostando por guiones prefabricados y romances ficticios como fórmula para reactivar el interés del público. La conductora no dudó en calificar los recientes acercamientos entre 'Pato' y 'Rous' como escenas sacadas de una telenovela, insinuando que todo responde a una estrategia mediática más que a una conexión sentimental genuina.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' no se guardó nada al comentar los recientes acercamientos entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi en 'Esto es guerra'. Para Medina, todo responde a una estrategia de los guionistas del programa de América TV, quienes estarían recurriendo a fórmulas desgastadas para captar audiencia. "Esto es una telenovela made in 'Esto es guerra'. Les funciona esto de los noviazgos, no importa bajo presión, las reconciliaciones, así pisoteen el amor propio de algunas personas. No importa así obliguen a no ser tan empoderadas a algunas de sus concursantes mujeres. Es cierto, esto es una guerra por el rating y todo vale", arremetió la conductora.

Según la periodista, el formato ahora busca instalar la idea de coqueteos entre los participantes, algo que ella descarta por completo. "La fuerza en 'EEG' está en incidir en que hay una especie de atracción, un posible romance, entre Rosángela y Pato, algo que nosotros no creemos", argumentó.

Aunque Magaly reconoce que los realities apelan a las emociones del público, advierte que esta fórmula ya no convence: "Es un reality. Los realities son como una telenovela en el día a día, donde la gente se siente identificada con las emociones, el enamoramiento, con las distancias, con las peleas. Pero creo que ya les está fallando a los guionistas de 'Esto es guerra'. Deberían buscar una historia más atractiva que forzar una relación romántica entre 'Pato' y 'Rous'", sentenció.

Así estallaron los rumores de romance entre Rosángela y Patricio

Los rumores de romance entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi estallaron tras su participación en 'La Terapia' de 'Esto es guerra'. Una espectadora preguntó si 'Rous' se animaría a iniciar algo con 'Pato', ahora que estaba soltera y que su química se había fortalecido. Aunque ella negó cualquier vínculo sentimental, gestos cómplices y bromas en vivo encendieron las especulaciones. Pancho Rodríguez incluso insinuó que el acercamiento entre ambos pudo haber influido en la ruptura con su novio chileno, algo que 'Rocha' descartó tajantemente.

La tensión aumentó cuando Rosángela reveló que Patricio comenzó a coquetearle desde su ingreso al programa. "Ni bien entré a 'EEG', él me estuvo coqueteando", comentó entre risas. Aunque ambos insisten en que solo hay amistad, las redes sociales y el propio programa han mantenido viva la narrativa romántica.