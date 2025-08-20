HOYSuscripcion LR Focus

Exchico reality de 'Esto es guerra' que fue expulsado del Perú da un giro radical en su vida y ahora trabaja para Gobierno extranjero

Exchico reality que alcanzó fama en la televisión peruana, fue expulsado del Perú el 2017. Años después, impacta a todos al formar parte de un equipo oficial en el Gobierno de Israel y desarrollar una nueva carrera profesional.

El chico reality fue considerado uno de los rostros más bellos de la TV peruana. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube
El chico reality fue considerado uno de los rostros más bellos de la TV peruana. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube

Durante años fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión peruana gracias a su participación en realities de competencia como 'Esto es guerra' y 'Combate'. Sin embargo, la carrera de Eyal Berkover dio un giro inesperado tras ser detenido y posteriormente expulsado del Perú. Hoy, en 2025, el exchico reality vive una etapa totalmente distinta, alejado de las cámaras de la farándula local y vinculado directamente con el Gobierno de Israel.

La transformación de Berkover ha sido documentada en sus redes sociales, especialmente en su cuenta oficial de Instagram, donde revela su nueva faceta como piloto comercial y miembro del equipo de comunicación estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, desde donde impulsa campañas de imagen pública e información internacional.

Eyal Berkover fue parte de la comitiva israelí que recibió a Joe Biden. Foto: Instagram

Eyal Berkover fue parte de la comitiva israelí que recibió a Joe Biden. Foto: Instagram

¿Qué fue de la vida de Eyal Berkover?

Eyal Berkover, ciudadano israelí de 34 años, llegó al Perú tras un recorrido por varios países de Latinoamérica, viaje que emprendió con amigos utilizando los ahorros acumulados durante su servicio militar en las Fuerzas de Defensa de Israel. Su carisma lo catapultó rápidamente a la fama en la televisión local, especialmente en los populares programas de competencia 'Combate' y 'Esto es guerra', donde ganó notoriedad entre el público peruano.

Eyal Berkover en 'Esto es guerra'.

Eyal Berkover en 'Esto es guerra'.

Durante su estadía en Lima, su nombre no solo fue noticia por su participación televisiva, sino también por los vínculos sentimentales que se le atribuyeron con diversas figuras del espectáculo local. Entre los nombres más sonados estuvieron Nicole Faverón, Patricia Redelius, Andrea Vélez, Poly Ávila, Alexandra Méndez y la argentina Nair Bravo. Su presencia en la farándula nacional se volvió habitual hasta que enfrentó un episodio que marcaría un antes y un después en su vida.

La detención de Eyal Berkover en Perú y su posterior salida

En julio de 2017, Berkover fue detenido por agentes de la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Miraflores. La intervención se realizó bajo una orden de expulsión vinculada a supuestas irregularidades migratorias. El hecho generó una fuerte polémica, ya que en redes sociales circularon videos del incidente, y se denunció el uso excesivo de la fuerza.

Eyal Berkover detenido.

Eyal Berkover detenido.

Días después, la Cancillería peruana admitió que la detención fue indebida, aclarando que Berkover podía permanecer en el país hasta que se resolviera su solicitud de refugio. No obstante, el exchico reality decidió abandonar el Perú definitivamente en 2019, tras recibir una propuesta laboral para unirse al reality israelí Survival VIP, transmitido por Canal 13. “Ha sido la experiencia más extrema de mi vida. Muy pronto, Survival VIP por Canal 13”, escribió en su cuenta de Instagram al anunciar su participación.

El nuevo rumbo de Eyal Berkover en 2025: piloto y colaborador del gobierno israelí

Actualmente, Eyal Berkover reside en Israel, donde ha forjado una carrera alejada del entretenimiento. A través de su perfil de Instagram, el exchico reality ha mostrado su evolución profesional, destacando su labor como piloto comercial y su participación activa en campañas internacionales de diplomacia digital.

Forma parte del equipo de influencia e información del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, organismo que recientemente le otorgó un reconocimiento por su trabajo. Además, colabora con la iniciativa 4il Community, una organización que promueve el posicionamiento internacional de Israel a través de figuras públicas y creadores de contenido.

