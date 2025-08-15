HOYSuscripcion LR Focus

Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Rosángela Espinoza aclara rumores de romance con Patricio Parodi tras ruptura con novio chileno: "Nos llevamos súper bien"

En un íntimo segmento de 'Esto es guerra', Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se convirtieron en el centro de las miradas debido a especulaciones sobre su relación. Esto dijo la 'Chica Selfie'.

Rumores sobre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi estallaron en 'La Terapia' de 'Esto es guerra'.
Rumores sobre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi estallaron en 'La Terapia' de 'Esto es guerra'. | Foto: composición LR/EEG

¿Está floreciendo el amor entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi? En la última edición de 'Esto es guerra', la recordada 'Chica Seflie' no dudó en abordar los rumores que lo vinculan sentimentalmente a su compañero, en medio de una íntima sesión llamada 'La Terapia'. Al ser cuestionada por una espectadora si se animaría a intentar algo más con 'Pato' ahora que está soltera, 'Rous' compartió una respuesta firme que dejó en claro el vínculo entre ambos. "Nos llevamos súper bien; sin embargo, no hay algo más allá que una bonita amistad", declaró, descartando toda posibilidad de tener un romance.

A pesar de su posición, las cosas escalaron aún más cuando Pancho Rodríguez tomó el micrófono para plantearle otra duda a Rosángela, la cual provocó que se elevara el suspenso en el set de 'EEG' respecto a esta presunta pareja.

Rosángela Espinoza aclara su vínculo con Patricio Parodi

Todo ocurrió en el segmento 'La Terapia' de 'Esto es guerra', cuando los conductores leyeron una pregunta de una fan dirigida a Rosángela Espinoza. La seguidora quiso saber si intentaría algo más con Patricio Parodi, ya que, según su percepción, la química entre ambos había aumentado en los últimos tiempos. Ante ello, 'Rous' negó tajantemente cualquier vínculo sentimental, aunque destacó la amistad y afinidad que comparten en el reality de América TV. "Nos conocemos años. Hay una complicidad en la competencia porque ya nos conocemos como con mis compañeros. Y sí, nos llevamos súper bien. Sin embargo, no hay algo más allá que una bonita amistad", precisó.

Parodi, sentado a su lado, coincidió sin titubeos con Espinoza, lo que provocó risas en el set. En ese momento, Pancho Rodríguez, quien también afirmó haber visto un acercamiento entre ellos, le preguntó sin filtros si esa situación tuvo algo que ver con el fin de su relación con su novio chileno. Rosángela respondió con firmeza, reiterando que no hay nada más allá de la amistad: "¿A qué acercamiento te refieres? Con Patricio no hay ningún acercamiento excepto amical. No tiene nada que ver con la ruptura que tuve, bueno, hace poco", argumentó.

Rosángela Espinoza se acalora en 'Esto es guerra' y afirma que Patricio Parodi la molesta

En esa línea, Pancho Rodríguez no dudó en responderle a Rosángela, señalando entre risas: "Porque justamente las cosas más lindas, más mágicas, comienzan de una amistad", lo que provocó carcajadas entre los presentes. Katia Palma se sumó a la conversación y lanzó la pregunta directa: ¿Habría una posibilidad más adelante?

Fue entonces cuando Rosángela elevó el tono y cuestionó por qué solo le hacían esas preguntas a ella y no a Patricio, recordando que él mismo había dicho que a ella le gustaba. En medio de la euforia del momento, Parodi aclaró entre risas que lo decía para fastidiarla, haciendo alusión a un antiguo comentario que ella hizo cuando recién ingresó al programa: "Cuando volvimos de Panamá, creo que dijo 'está guapo'". Ante ello, Rosángela replicó con firmeza: "Patricio me molesta todos los días, incluso hoy me invitó un cafecito", dejando a todos sorprendidos en el set.

