Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfan tras perder juicio y detalla lo que pasó en 2019: "Le daba vergüenza los cachos"
Magaly Medina cuestiona los S/300.000 que tiene que pagar a Jefferson Farfán y detalla los momentos clave de las imágenes que desataron la polémica con Yahaira Plasencia.
Magaly Medina se pronunció tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema a favor de Jefferson Farfán, que la obliga a pagar S/300.000 como reparación civil y a cumplir jornadas de servicio comunitario. La periodista calificó la sanción como desproporcionada y expresó su incomprensión frente a la imparcialidad en casos de violencia en el país: “Hay personas asesinadas y las reparaciones son mínimas; en mi caso, por una publicación sobre la vida de una figura pública, se dictamina esta condena”, señaló.
Medina enfatizó que su labor en 'Magaly TV, la firme' combina información y entretenimiento, y que su estilo de humor y crítica no busca dañar, sino exponer situaciones de interés público. La periodista recalcó que la exposición de figuras públicas implica asumir cierta tolerancia a la crítica.
Los antecedentes del juicio con Jefferson Farfán
El juicio surgió por la difusión de imágenes de una fiesta en el departamento de Jefferson Farfán en 2019, donde aparecía Yahaira Plasencia. Según Magaly, el futbolista se sentía incómodo al ser visto con la cantante después de una infidelidad previa, hecho que provocó controversia en medios y redes sociales.
En una entrevista con Infobae, Magaly Medina detalló que las imágenes fueron captadas mientras Farfán se encontraba con una lesión, y que la reunión era visible desde la terraza del edificio, sin cortinas que impidieran la vista desde la calle. La periodista afirmó: “Se les veía juntos, disfrutando. Entonces, él dice que eso es violación a su intimidad. Claro, es violación a su intimidad porque no quería que nadie se enterara, porque le daba vergüenza reconocer que después de los cachos, se estaba dando una nueva oportunidad con Yahaira”.
A pesar de que el público criticaba a Jefferson Farfán en su momento, la demanda se dirigió exclusivamente contra Magaly Medina. La conductora aclaró: “Todo el estadio le gritaba ‘cachudo’, pero a quien demanda es a mí. Solo porque dije ‘santo cachón’ o algo por el estilo”.