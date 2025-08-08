Jorge Benavides y Ernesto Pimentel estarían enfrentados: Magaly Medina expone detalles

En el reciente avance de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina reveló que Jorge Benavides, líder de 'JB en ATV', y Ernesto Pimentel, creador e intérprete de La Chola Chabuca, estarían en medio de un nuevo episodio de tensión. Los programas de las estrellas humorísticos compiten directamente en el mismo horario sabatino.

Este enfrentamiento surge luego que se anunciará que Dayanita, actriz cómica que en 2023 dejó 'JB en ATV' para unirse a 'El reventonazo de la Chola', aparecerá este sábado 9 de agosto en el programa 'Esta Noche' de América TV.

Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: estrellas de la televisión peruana enfrentados

“Esto es guerra. Todos los detalles del enfrentamiento entre Jorge Benavides y Ernesto Pimentel”, anunció en el avance del programa, adelantando que su informe se emitirá este viernes 8 de agosto.

En el pasado, Benavides y Pimentel ya protagonizaron momentos de tensión a raíz del fichaje de Dayanita por el programa de América Televisión. En 2023, la comediante se retiró de 'JB en ATV' para unirse al elenco de 'El reventonazo de la Chola', lo que generó tensión entre los dos productores.

Actualmente, la competencia entre 'JB en ATV' y 'El reventonazo de la Chola' es directa: ambos se emiten los sábados por la noche en horarios similares, buscando captar a la misma audiencia. Esta rivalidad televisiva se intensifica cada vez que uno de los formatos incorpora figuras o invitados que antes formaron parte del otro.