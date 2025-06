Han pasado más de diez años desde que Liliana Castro Mannarelli, involucrada en el mediático caso por el asesinato de Myriam Fefer, apareció por primera vez en televisión como parte del elenco del reality ‘Combate’. En 2025, la empresaria rompió su silencio y compartió por primera vez los detalles que marcaron su ingreso al programa de ATV, decisión que tomó con total lucidez y bajo estrictas condiciones que impuso a la producción.

En una entrevista reciente para el pódcast 'Habla Gus!', Liliana confesó que no aceptó la primera propuesta televisiva que recibió. Solo accedió a ser parte de ‘Combate’ cuando su entonces pareja, Eva Bracamonte, fue absuelta del proceso judicial. En ese contexto, su nombre se convirtió en tendencia, no solo por su aparición en la pantalla chica, sino por el trasfondo que cargaba desde el caso Fefer.

Liliana Castro Mannarelli reveló sus condiciones para ingresar a ‘Combate’

En la conversación con el periodista Gustavo León, Liliana Castro Mannarelli fue enfática al recordar que no aceptó ingresar a ‘Combate’ la primera vez que fue convocada. “Me convocaron dos veces para ‘Combate’. La primera vez no acepté porque Eva aún estaba en juicio y yo no quería estar tonteando en televisión cuando ella estaba sufriendo en una cárcel”, afirmó.

Cuando la Corte Suprema absolvió a Eva Bracamonte en 2015, el escenario cambió para Liliana. Fue entonces que, con la mente más tranquila, se reunió con los productores del programa y les comunicó claramente sus tres exigencias para unirse al elenco. “Fui a hablar con ellos y les dije que la única forma que yo entrara al programa era con estas tres condiciones: quiero ganar esto, tiene que estar mi hermana conmigo y no me voy a poner esos trajes. No quería estar con el poto al aire, por respeto a los televidentes”, relató durante la entrevista.

El 5 de noviembre de 2013, Liliana Castro Mannarelli debutó oficialmente en ‘Combate’, acompañada de su hermana gemela, Tatiana Castro Mannarelli. Mientras Liliana formó parte del equipo verde, Tatiana integró el equipo rojo. Ambas permanecieron en el programa hasta enero de 2014, al cierre de la temporada.

De la televisión al emprendimiento: una decisión estratégica

Liliana dejó en claro que su participación en el programa no fue un acto impulsivo, sino parte de una estrategia personal para distanciarse de la función pública y capitalizar su presencia mediática. “Me pareció adecuado ya no trabajar en la Municipalidad porque no me parecía bien que la prensa viniera a entrevistarme en un evento donde estaba el alcalde, cuando yo trabajaba para él”, explicó.

Consciente del peso de su imagen en los medios, renunció a su puesto y aprovechó su paso por ‘Combate’ como una plataforma económica. “Me fui de la Municipalidad, me dediqué a esto y saqué dinero para crear mi propia empresa. Trabajé cuatro meses en ‘Combate’, hice platita y aquí estoy”, señaló con orgullo.

Luego de su paso por la televisión, Liliana Castro decidió alejarse de los focos y dedicarse a su formación en el ámbito audiovisual. Actualmente, lidera su propia productora, resultado directo de los ingresos que obtuvo durante su breve pero estratégica incursión en la pantalla.