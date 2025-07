Ernesto Jiménez se convirtió en rostro familiar para miles de peruanos tras su ingreso al reality 'Combate', programa que marcó una época en la televisión nacional. Su destreza física —alimentada por años de práctica en capoeira y muay thai— lo posicionó como uno de los competidores más admirados por el público y sus propios colegas. Con el paso del tiempo, el exmodelo dejó de lado la competencia y asumió roles como conductor en espacios como '90 Magazine', 'Espectáculos en Latina' y 'Combinado en Panamericana'. Su versatilidad frente a las cámaras fue clave para mantenerse vigente, aunque su salida abrupta de Latina —durante una gala televisiva— expuso la crudeza del medio.

Hoy, el exchico reality reside en Florida, Estados Unidos, donde ha encontrado una nueva pasión en el mundo del deporte. En cuestión de meses, se convirtió en uno de los representantes peruanos más entusiastas en el emergente universo de una disciplina que combina elementos del tenis, bádminton y ping pong.

¿A qué se dedica Ernesto Jiménez en la actualidad?

Instalado en Florida, Estados Unidos, desde hace unos años, Ernesto Jiménez encontró una vía completamente nueva para canalizar su disciplina y competitividad. El pickleball, deporte que combina raqueta, velocidad y estrategia, lo atrapó desde el primer encuentro. Aunque empezó a practicarlo hace pocos meses, no solo compite en torneos locales, sino que ya gana medallas y deja en alto el nombre de Perú.

Su transición hacia este campo no ha sido casual: el recordado 'Mercenario' de Combate dedica horas al entrenamiento y se ha convertido en un referente emergente en este deporte. Además de destacar en el extranjero, el desempeño del exmodelo fue reconocido en redes sociales por la Asociación Deportiva de Pickleball Perú.

Ernesto Jiménez, fotógrafo, creado de contenido y promotor del talento peruano

De igual forma, Ernesto Jiménez no deja de lado su faceta como creador de contenido y fotógrafo profesional, la cual le ha permitido cosechar otras glorias como colaborar en eventos con figuras de la talla de Shakira. Además, ha llegado a ser premiado por su trabajo en este campo, llegando a ganar el segundo puesto entre los fotógrafos en el festival de arte Carnaval On The Mile en 2024.

Aunque los sets y los micrófonos de la televisión peruana quedaron atrás, Ernesto Jiménez continúa resonando entre quienes lo acompañaron en esa etapa y los nuevos admiradores que celebran su audaz transformación. Hoy, su historia inspira a miles que, como él, han decidido reinventarse sin renunciar a sus raíces y luz propia.