Espectáculos

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Melissa Loza reveló en 'Esto es guerra' el motivo por el que ya no tiene acercamiento con su hermana Tepha Loza, aunque se reconciliaron en 2021 después de seis años de conflicto.

Melissa Loza compartió detalles de su relación con Tepha Loza. Foto: Composición LR/AméricaTV/Instagram
Melissa Loza compartió detalles de su relación con Tepha Loza. Foto: Composición LR/AméricaTV/Instagram

Melissa Loza fue interrogada en el segmento La terapia de ‘Esto es guerra’ sobre el estado actual de su relación con su hermana Tepha Loza. Como se sabe, la modelo y su hermana se reconciliaron en 2021, en el set del mismo programa, luego de una discusión pública que las mantuvo distanciadas durante seis años. Sin embargo, no volvieron a mostrarse unidas.

En la emisión del 14 de agosto, los conductores leyeron la inquietud de una seguidora: “¿Por qué no tienes acercamiento a Tepha si dieron el primer paso hace 3 años? ¿Qué te da miedo a ti como hermana?”. Ante ello, Melissa admitió que, aunque retomaron la comunicación, la relación no volvió a ser la misma. “No tenemos una cercanía, no nos vemos”, confesó la ‘Diosa’.

lr.pe

Melissa Loza explica por qué se distanció de su hermana Tepha Loza

Durante su participación, Melissa Loza comenzó señalando que no le gusta referirse a su vida privada, pero reconoció que actualmente no mantiene una relación cercana con su hermana Tepha Loza. “Particularmente, todos saben que soy muy hermética con temas familiares. Yo no tengo ningún tema con mi hermana, nos pedimos disculpas y la disculpé en su momento”, aclaró.

La ‘guerrera’ explicó que la razón principal de esta distancia es que se encuentra enfocada en la crianza de su hija, lo que le deja poco tiempo para compartir con su hermana, aunque confirmó que mantienen contacto. “Yo soy una mujer muy ocupada, la verdad. Estoy enfocada en mi niña, tengo muy poco tiempo y sí vivimos distanciadas hoy en día, pero siempre nos hablamos y nos comunicamos de vez en cuando”, manifestó, dejando claro que, pese a todo, no existe un conflicto entre ellas.

lr.pe

¿Por qué se pelearon Melissa Loza y Tepha Loza?

El distanciamiento entre Melissa y Tepha Loza comenzó en 2015, cuando la menor de las Loza acusó públicamente a su hermana de haber coqueteado y bailado de forma sugestiva con su entonces pareja, Freddy Ghilardi. Molesta por la acusación, la ‘Diosa’ respondió en redes sociales: “No entiendo cómo una hermana puede tratar de destruir a otra hermana siendo de la misma sangre. No entiendo, pero hay un Dios que todo lo ve”. Sin embargo, poco después, Melissa Loza fue captada compartiendo momentos de cercanía con el joven en una discoteca, lo que agravó la tensión.

Tras años de distancia, la reconciliación llegó el 22 de septiembre de 2021 en el set de ‘Esto es guerra’. Entre lágrimas, Tepha Loza dio el primer paso y ofreció disculpas públicas: “De todo corazón, te amo con mi vida. He esperado esto hace muchísimo tiempo. No sabía cómo acercarme a ti… que me perdones si yo te lastimé”. Melissa no dudó en acercarse, abrazar a su hermana y sellar la reconciliación después de más de seis años de conflictos.

