La reciente sentencia de la Corte Suprema que condena a Magaly Medina por violación a la intimidad agravada no solo cierra un largo proceso judicial entre la periodista y Jefferson Farfán, sino que abre un nuevo capítulo con un inesperado giro. Según declaraciones de Tilsa Lozano, el exfutbolista no destinaría el dinero de la reparación civil a fines personales, sino a actividades sociales y premios.

El fallo establece que Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Farfán, además de cumplir 138 jornadas de servicio comunitario tras la conversión de su pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva. La información fue compartida en el programa 'La noche habla”, donde Lozano aseguró haber recibido el dato de una fuente “muy cercana” al exjugador.

Jefferson Farfán transformaría indemnización de Magaly en ayudas económicas

Durante la emisión en vivo del programa de Tilsa Lozano, afirmó que el entorno más íntimo de Jefferson Farfán le confirmó que el dinero recibido como reparación civil tendría un destino social. “Lo que me han dicho, una persona muy cercana a Jefferson, una costilla, un riñón, es que ese dinero lo utilizaría para hacer ayuda social y también estarían pensando en hacer cierto tipo de premios, regalos o sorteos”, declaró la exmodelo.

Tilsa Lozano incluso adelantó que estas iniciativas podrían estar vinculadas con los contenidos de “GDP”, el canal de YouTube del exfutbolista, conocido por su estilo directo y contenido relacionado con su vida personal.

Farfán sigue sin pronunciarse ante el caso con Magaly Medina

Hasta el momento, Jefferson Farfán no ha emitido un comunicado confirmando la versión difundida por Lozano. No obstante, el también influencer Ric La Torre respaldó la información, asegurando que proviene de una fuente de “ceviche muy, muy cercana” al popular '10 de la calle'.

Por su parte, Magaly Medina ha manifestado públicamente su desacuerdo con la resolución judicial y señaló que está evaluando llevar el caso a instancias internacionales. La periodista de espectáculos considera que el fallo vulnera su libertad de expresión, argumento que ha reiterado en su programa 'Magaly TV, la firme' desde que se conoció la decisión de la Corte Suprema.