Influencer Josi Martínez sorprende al aparecer en 'EEG' y encara a Valentino Palacios: "Vamos a ver quién pone a quién en su lugar"
El influencer Josi Martínez sorprendió al aparecer en 'Esto es guerra' y tuvo un intenso careo con el tiktoker Valentino Palacios. "Yo no necesito ningún rulito para devorar"
Josi Martínez sorprendió al público televidente de 'Esto es guerra' al formar parte del reality en el que actualmente está Valentino Palacios, ambos influencers tuvieron un 'careo' y se dijeron de todo en medio de la tensión. "Yo no necesito ningún rulito para devorar", comentó Josi.
Los conductores del programa juvenil y los participantes, quedaron en shock al ver entrar al set al actual influencer de TikTok, Josi Martínez, quien tiene más de 23 millones de seguidores. "Vamos a ver quién se pone a quien en su lugar, mi amor", comentó el tiktoker. Sin embargo, Valentino tampoco se quedó callado y le respondió. "Si él dice que yo no voy a soportar, pregúntale a Gerardo por qué no está acá".
Valentino Palacios se defiende y dice qué es lo que lo hace diferente de Josi Martínez
El público del programa 'Esto es guerra' se sorprendió al ver que juntaron en la competencia a dos jóvenes tiktokers. Precisamente, en el ambiente de tensión, los dos influencers dijeron de todo. Valentino aclaró que su cabello lo hace ser único. "Yo tengo una personalidad muy carismática y liberal. Y lo que me hace ser yo es mi cabello".
El tiktoker Josi no se quedó atrás y también le respondió. "Yo soy original, chistoso, divertido y sobre todo no me importas nada. Yo vengo a darlo todo y más allá de eso, mi amor, a callar bocas", comentó Martínez fiel a su estilo.
¿Qué edad tiene el tiktoker Josi Martínez?
Josi Martínez es un joven influencer que se hizo muy conocido en tiempos de pandemia por el Covid-19. El joven tiktoker nació el 9 de junio del año 2004, por lo que, actualmente tiene 21 años de edad. En su cuenta de TikTok, tiene 23.7 millones.