Espectáculos

Influencer Josi Martínez sorprende al aparecer en 'EEG' y encara a Valentino Palacios: "Vamos a ver quién pone a quién en su lugar"

El influencer Josi Martínez sorprendió al aparecer en 'Esto es guerra' y tuvo un intenso careo con el tiktoker Valentino Palacios. "Yo no necesito ningún rulito para devorar"

Josi Martínez y Valentino Palacios se enfrentan en el reality 'Esto es guerra'.
Josi Martínez y Valentino Palacios se enfrentan en el reality 'Esto es guerra'. | Foto: Composición LR/Esto es guerra.

Josi Martínez sorprendió al público televidente de 'Esto es guerra' al formar parte del reality en el que actualmente está Valentino Palacios, ambos influencers tuvieron un 'careo' y se dijeron de todo en medio de la tensión. "Yo no necesito ningún rulito para devorar", comentó Josi.

Los conductores del programa juvenil y los participantes, quedaron en shock al ver entrar al set al actual influencer de TikTok, Josi Martínez, quien tiene más de 23 millones de seguidores. "Vamos a ver quién se pone a quien en su lugar, mi amor", comentó el tiktoker. Sin embargo, Valentino tampoco se quedó callado y le respondió. "Si él dice que yo no voy a soportar, pregúntale a Gerardo por qué no está acá".

lr.pe

Valentino Palacios se defiende y dice qué es lo que lo hace diferente de Josi Martínez

El público del programa 'Esto es guerra' se sorprendió al ver que juntaron en la competencia a dos jóvenes tiktokers. Precisamente, en el ambiente de tensión, los dos influencers dijeron de todo. Valentino aclaró que su cabello lo hace ser único. "Yo tengo una personalidad muy carismática y liberal. Y lo que me hace ser yo es mi cabello".

El tiktoker Josi no se quedó atrás y también le respondió. "Yo soy original, chistoso, divertido y sobre todo no me importas nada. Yo vengo a darlo todo y más allá de eso, mi amor, a callar bocas", comentó Martínez fiel a su estilo.

¿Qué edad tiene el tiktoker Josi Martínez?

Josi Martínez es un joven influencer que se hizo muy conocido en tiempos de pandemia por el Covid-19. El joven tiktoker nació el 9 de junio del año 2004, por lo que, actualmente tiene 21 años de edad. En su cuenta de TikTok, tiene 23.7 millones.

