Sofía Delgado, esposa de Paul Michael, quien es conocido por su papel como cantante en la agrupación Combinación de La Habana, ha hecho graves acusaciones contra él en una entrevista para 'Magaly TV, la firme'. Según la declaración de Delgado, ha sido víctima de violencia física por parte del salsero, y además, reveló que existen dos denuncias previas por el mismo motivo en su contra. Aunque la pareja ya terminó su relación sentimental, ella y el músico aún mantienen un vínculo legal como esposos y comparten una hija en común.

Mientras tanto, Paul Michael ha estado en el centro de la atención mediática por su supuesto romance con Pamela López, exesposa de Christian Cueva. El cantante, quien se unió a la Combinación de la Habana tras un exitoso casting en el programa 'Mande quien mande' de María Pía Copello, ha sido captado en reiteradas ocasiones mostrando gestos afectivos hacia Pamela. Aunque ni él ni ella han confirmado oficialmente su relación, las imágenes en las que se les observa abrazados y besándose en la madrugada parecen corroborar la conexión entre ambos.

Esposa de Paul Michael lo acusa de agresiones físicas

Sofía Delgado no dudó en abrir su corazón y exponer públicamente las difíciles circunstancias que vivió junto a Paul Michael, actual saliente de Pamela López. En su intervención con 'Magaly TV, la firme', relató los problemas que marcaron el fin de su relación, los cuales, según su testimonio, no fueron nuevos y se venían arrastrando desde antes de su matrimonio.

"Nosotros dos hemos salido en la tele y nos casamos al mes, vinimos a España con nuestra hija. Al final las cosas no resultaron porque teníamos muchos problemas que ya veníamos arrastrando desde hace mucho antes", explicó Sofía, dejando claro que la situación no fue fácil desde el principio.

Esposa de Paul Michael revela problemas con el salsero de Combinación de la Habana

La esposa del salsero reveló detalles alarmantes sobre las agresiones físicas que sufrió por parte del actual saliente de Pamela López, lo que llevó a que se interpusieran dos denuncias en su contra. "Discutíamos así por cualquier cosa en sí, porque él era así problemático. La primera denuncia fue por las agresiones... las vecinas llamaron a la Policía y la segunda denuncia fue también por agresión, porque me engañó", narró Sofía, quien también relató cómo, tras descubrir la infidelidad de su esposo, lo confrontó y lo echó de la habitación.

"Me di cuenta de que me engañó y lo boté obviamente de la habitación y le dije que ya no quería estar con él, que yo me quería quedar sola en algún país con mi hija. Se puso como loco, discutimos. Terminé poniendo la denuncia diez días después". Sofía recordó que la intervención policial fue crucial, y aunque el oficial le advirtió que Paul Michael podría enfrentar seis meses de prisión, la amenaza del cantante sobre su familia le dejó una fuerte impresión: "él me miraba con una cara como diciéndome 'voy a llegar a Perú y a mi familia la vas a tener encima'".