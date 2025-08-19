HOYSuscripcion LR Focus

Chris Martin declara tras el incidente viral de la kiss cam en Coldplay: "Gracias por venir de nuevo después de ese desastre"

El cantante Chris Martin se pronunció acerca de la polémica “kiss cam” en un concierto, en el que minimizó el incidente y valoro la conexión especial entre Coldplay y su público pese al escándalo.

El incidente que envolvió a Coldplay y a la compañía tecnológica Astronomer se convirtió en un fenómeno que trasciende el ámbito del entretenimiento para instalarse en el debate corporativo y mediático internacional. Todo comenzó en el concierto que la banda británica ofreció en el Gillette Stadium de Foxboro, Massachusetts, cuando la tradicional “kiss cam” enfocó a dos asistentes: Andy Byron, CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, ejecutiva de recursos humanos de la misma empresa.

El propio Chris Martin, vocalista y líder de la agrupación, no tardó en intervenir desde el escenario con un comentario irónico que encendió aún más las redes sociales: “Oh, miren a esos dos. Oh-Oh, ¿qué?… o están teniendo una aventura o son muy tímidos”. En cuestión de horas, el video, subido por la espectadora Grace Springer a TikTok, alcanzó más de 30 millones de visualizaciones, catapultando la situación de un episodio curioso a un escándalo con serias repercusiones profesionales y personales.

PUEDES VER: Regina Alcóver impacta al revelar distanciamiento con Gianmarco cuando él estaba casado: "La pareja hace que uno no esté cerca"

Chris Martin defendió la “kiss cam” en pleno concierto en Inglaterra, tras la polémica viral en Boston

Mientras Astronomer intentaba controlar la situación desde el frente institucional, Chris Martin decidió abordar el tema directamente en el escenario. Durante un concierto en Craven Park, Kingston upon Hull, Inglaterra, el cantante rompió el silencio y se refirió al episodio ocurrido semanas antes en Boston. En un gesto de cercanía con su público, Martin aseguró que la banda “Seguirá haciéndolo”, justificando la dinámica de la “kiss cam” como un espacio tradicional de interacción durante el Music of the Spheres World Tour.

Para el líder de Coldplay, las críticas no justifican eliminar un recurso que fomenta la conexión entre artistas y audiencia, aunque reconoció que se trató de una situación incómoda y viralizada de manera desmedida. “La vida te lanza limones y tienes que hacer limonada”, expresó, reafirmando su postura de mantener la práctica pese a lo ocurrido. Sus palabras reflejaron tanto la resiliencia artística frente a la polémica como el agradecimiento hacia los seguidores que continúan llenando estadios a pesar de lo que él mismo llamó “ese desastre”.

PUEDES VER: Samahara Lobatón sorprende al exponer el monto que Youna le da como pensión para su hija: “Nadie le pide millones”

Chris Martin convierte la polémica de la “kiss cam” en un gesto de gratitud hacia los fans

El comentario de Martin en Inglaterra no surgió al azar. Durante el mismo show, un fanático levantó un cartel señalando que había asistido a múltiples conciertos de la banda, lo que inspiró al vocalista a recordar con humor el episodio de Boston y agradecer la fidelidad del público. “Gracias por venir de nuevo después de ese desastre”, dijo entre aplausos. La frase, lejos de sonar a disculpa, transmitió un reconocimiento a la paciencia y apoyo de los seguidores que distinguen la anécdota de la música. En cierto sentido, el cantante resignificó el escándalo, transformándolo en una oportunidad para reforzar la narrativa de Coldplay como una agrupación cercana a su público, capaz de reírse de sí misma y de las circunstancias que la rodean.

En conclusión, el incidente de la “kiss cam” no solo marcó un momento incómodo en un concierto de Coldplay, sino que desató una cadena de eventos con repercusiones artísticas, sociales y empresariales. Para Chris Martin, el episodio se convirtió en una oportunidad para reafirmar la esencia del espectáculo y la importancia de mantener la cercanía con el público, incluso en medio de la polémica. Más allá de su desenlace, el caso deja una enseñanza clave en tiempos de hiperconectividad: lo que ocurre en segundos puede transformarse en noticia global, y tanto artistas como empresas deben estar preparados para lidiar con las consecuencias de la era digital.

