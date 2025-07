En el concierto de Coldplay, en Boston, el exCEO de Astronomer, Andy Byron, fue captado 'accidentalmente' por la 'kiss cam' en una situación romántica con su colega Kristin Cabot. El hecho generó controversia a nivel internacional, ya que el empresario estadounidense estaba casado con Megan Kerrigan, madre de sus dos hijos, desatando rumores de una infidelidad.

Ahora, en un nuevo show, el líder de la banda británica, Chris Martin, lanzó una divertida advertencia al público para que estén preparados y evitar futuros escándalos. Su comentario provocó risas entre los fanáticos, quienes lo tomaron con humor.

La divertida advertencia de Chris Martin

Tras lo ocurrido en Boston con el empresario Andy Byron, el cantante y líder de Coldplay indicó que a la banda le gustaría interactuar con el público, por lo que usarían la kiss cam para enfocar a algunos de ellos. Esto a fin de evitar captar una infidelidad nuevamente.

"Nos gustaría saludar a algunos de ustedes en el público. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar nuestras cámaras y poner a algunos de ustedes en la pantalla grande. Así que, por favor, si no se maquillaron, maquíllense, ahora", se le escucha decir a Chris Martin en el video publicado por la cuenta de TikTok @jarev91.

Usuarios reaccionan a comentario de Chris Martin

La divertida advertencia del líder de Coldplay causó risas entre los usuarios de TikTok, quienes llenaron la sección de comentarios con bromas y mensajes.

"Lo que verdaderamente quiso decir Chris Martin fue: "así que, por favor, los infieles, escóndanse", "El que avisa no traiciona", "Guerra avisada no mata gente", "Lo que sucedió es para tomárselo a risa, Coldplay no tuvo la culpa", "Soldado advertido, no muere en guerra", "A buen entendedor, pocas palabras", "El que nada debe, nada teme", son algunos de los comentarios que se lee en redes.