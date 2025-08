La integración de Giuseppe Horna a Armonía 10 representa más que un vínculo profesional. Tras anunciar su salida de los Hermanos Yaipén en octubre de 2024, el vocalista necesitaba un tiempo para recuperarse del duro golpe que significó el fallecimiento de su padre. Sin embargo, la llamada de la orquesta de la familia Lozada simbolizó la oportunidad perfecta para dar un paso hacia la superación personal.

En una entrevista para La República, Horna expresó su emoción por regresar a los escenarios de la mano de una agrupación, ya que cantar para Armonía 10 encarna su sentimiento como artista musical. "Definitivamente, lo que nos espera es mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchas ganas de salir adelante", indicó el artista. Además, respondió a los comentarios que lo comparaban con Paul 'El Ruso' Flores.

Giuseppe Horna y su nuevo camino en Armonía 10

El exvocalista de los Hermanos Yaipén confesó que no quería comprometerse con ninguna orquesta, esto tras un hecho sensible que conmocionó a toda su familia: el fallecimiento de su padre, ocurrido en agosto de 2024, por lo que decidió pasar más tiempo con su hija y su familia. Sin embargo, Giuseppe Horna resaltó que necesitaba volver a los escenarios junto a una agrupación, por lo que recibió la propuesta con emoción. "Sabía que iba a volver a sentir esa sensación. Lo que más me entusiasmó también fue formar parte de una orquesta tan representativa de nuestro Perú", comentó el nuevo vocalista de Armonía 10.

A nivel personal, su integración con la orquesta piurana fortalece el recuerdo que tiene de su padre, a quien consideraba su 'superhéroe'. Horna señaló que su padre fue un gran hincha de Armonía 10 y que este aspecto fue determinante para aceptar la oferta de la familia Lozada, al sentir que honra a una persona que lo apoyó a lo largo de su carrera y de su vida. "Sé que él estaba muy orgulloso de mí por las canciones que compuse, por todo lo que hemos logrado a base de esfuerzo y muchísima humildad", manifestó el vocalista.

Giuseppe Horna y la inesperada ayuda que recibió para unirse a Armonía 10

El artista de 28 años cuenta con una amplia trayectoria musical, pues ha formado parte de muchas agrupaciones reconocidas del país. No obstante, Horna confesó que la cantante y modelo Leslie Shaw, con quien mantiene una estrecha amistad, lo recomendó para ser el vocalista de la orquesta. "Tuvimos una conversación y ella estaba por grabar un nuevo éxito con Armonía 10. Le pareció que yo encajaba perfecto con esa canción", sostuvo.

Esta oportunidad ocurrió el 30 de junio, cuando Horna recibió la llamada del grupo de la familia Lozada. Destacó que, al día siguiente, grabó un videoclip que se estrenará próximamente. Y, como si fuera poco, el 5 de julio fue presentado como nuevo integrante frente a 40.000 personas en el Estadio San Marcos, durante la celebración por los 53 años de la orquesta. “Fue uno de los mejores días de mi vida. Haber cantado para tantos peruanos y que el público lo recibiera de forma tan maravillosa realmente me marcó”, reconoció.

El nacimiento musical de Giuseppe Horna

Con tan solo cinco años, Giuseppe Horna desarrolló su gusto por la música cuando participada en las actuaciones en el colegio Fe y Alegría 2, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres Sin embargo, a los 14 años se le presentó la oportunidad que marcaría el inicio de su carrera musical. Su hermano mayor, Henry, lo convenció de participar en un evento privado junto a la orquesta Clase Internacional. De hecho, el nuevo vocalista de ‘Armonía 10’ tenía otra presentación programada, pero su familia le sugirió no asistir, ya que se realizaría en Villa María del Triunfo.

Fue así como Giuseppe acompañó a su hermano Henry y asumió el rol de vocalista en aquel evento privado, por el cual recibió S/30. A pesar de su corta edad, Horna ya sabía cómo enfrentar el pánico escénico. “De hecho, tenía nervios, pero todo cantante, todo artista, sabe cómo lidiar en su primer show”, recordó. Calificó ese momento como mágico, al presentarse frente a 80 personas.

¿Giuseppe Horna es el reemplazo de Paul 'El Ruso' Flores?

En redes sociales, varios usuarios han comparado a Giuseppe Horna con Paul Flores, el exvocalista de ‘Armonía 10’, quien falleció el 16 de marzo tras un atentado contra la orquesta. Ante estos comentarios, el artista de 28 años subrayó que no es el reemplazo de 'El Ruso', pues lo considera un talento irrepetible y un ícono dentro de la agrupación de la familia Lozada.

"Yo soy Giuseppe Horna y tengo mi propia historia, pero siempre con admiración por quienes abrieron el camino antes que yo. De hecho, le tengo mucho afecto, un gran cariño, aunque no tuve la oportunidad de conocerlo de forma personal", expresó el cantante. En particular, señaló que la orquesta todavía recuerda la chispa de Flores.

Asimismo, las comparaciones sobre su personalidad no le incomodan. Por el contrario, afirmó que le parece una bonita coincidencia y consideró gratificante que lo relacionen con ‘El Ruso’. “A mí, prácticamente, me motiva a seguir creciendo como artista que me comparen con una persona, con un ícono tan importante en la cumbia de nuestro país”, concluyó el vocalista de ‘Armonía 10’, quien destacó que ambos son “chéveres”.